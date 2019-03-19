全球每3秒多1位失智患者　杏輝抗失智研究獲國際期刊肯定

▲杏輝醫藥董事長李志文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



杏輝（1734）旗下「管花肉蓯蓉萃取物如何抗失智因子澱粉蛋白(Amyloid Beta)堆積」的最新研究成果，登上2019年2月份的國際分子學期刊(Molecules, Volume 24, lssue 4)，並被選為封面文章，顯示研究的重要性，獲得國際矚目。

杏輝管花肉蓉蓯提取物(AIE2)過去已證實對於血管性失智，像是中風引起及阿滋海默症者的記憶學習能力具有顯著改善效果，主要是能避免腦部失智因子-澱粉蛋白(Amyloid Beta)堆積所引起的傷害。

杏輝這次的研究結合中國醫藥大學及國防醫學院，針對管花肉蓯蓉萃取物(AIE2)如何對抗失智因子做進一步的探索，並以實驗獲得證明管花肉蓯蓉萃取物具有螫合金屬離子能力，可將腦中過多重金屬排除，而降低腦中失智因子形成，預防或改善罹患阿滋海默症，同時也證明管花肉蓯蓉的特殊天然成分組合能通過腦血管障壁，順利到達腦部組織發揮保護功能。

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▲杏輝抗失智研究獲國際期刊肯定。（圖／翻攝Molecules）

金屬離子(metal ions)已被認為是形成失智因子(Amyloid Beta)的關鍵因素，目前已有許多研究朝向以金屬螫合劑來治療失智的問題，而來自管花肉蓯蓉萃取物中天然特殊成分組合-AIE2，如今被證實是可以螫合金屬離子，降低失智因子形成，並榮登國際學術期刋封面，奠定管花肉蓯蓉於失智預防的重要價值，也期望在失智預防及治療上，可帶來更多機會。

根據國際失智症協會（ADI）推估，全球平均每三秒就新增一名失智症患者，失智症已成為全世界共同的挑戰，杏輝獨家開發的管花肉蓯蓉萃取物已取得15國32項專利，為全球管花肉蓯蓉提取產業的領航者。

杏輝首創以植物指紋圖譜技術進行活性成份的鑑定，以及唯一擁有有機認證及GAP標準的管花肉蓯蓉種植基地，相關產品在全球超過10個國家銷售，在台灣已取得全國第一張，以阿滋海默症動物模式，執行實驗的延緩衰老健康食品執照。