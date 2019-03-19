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損失慘重！網路報稅少個步驟竟變未申報　列舉扣除告吹

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▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲上班族網路報稅，記得要確認是否上傳成功，否則變成未申報就虧大了。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

南區國稅局提醒，網路報稅已經是民眾常使用的報稅方式之一，但是透過網路申報納稅，記得要確認是否上傳成功，避免成為未申報案件，有損自己的權益。

國稅局說，如果是被稽徵機關核定為未申報的案件，可以適用的扣除額、短漏報的處罰及核課期間的適用與申報案件不同，而損害自身權益。舉例來說，某甲在2016年的薪資所得是70萬元，依當年規定的免稅額和扣除額合計數，未辦理所得稅申報，以標準扣除額的方式計算，甲君應該要繳稅額1萬元。但是甲君不服，主張是透過電子申報系統，並以列舉的方式核算應納稅額。但是因為國稅局認為，甲君沒有辦理結算申報，所以駁回複查申請。

請繼續往下閱讀...

南區國稅局表示，應該辦理結算申報而未辦理者，依所得稅法規定，經稽徵機關核定應納稅額後，不得改採列舉扣除，如果有短漏稅者，罰則也比有申報案件來高，且核課期間從5年變成7年。

南區國稅局提醒民眾，每年5月份申報上一年度綜合所得稅採用網路申報者，不要忘記確認是否上傳成功，檢視方法可在申報上傳時，查看系統是否有回傳完成申報訊息、列印之申報資料有無「檔案編號」及「回執聯」，或者申報後至「財政部電子申報繳稅服務網」(https://tax.nat.gov.tw)檢驗是否完成申報，以免權利受損。

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關鍵字：報稅,網路申報,上傳,未申報,標準扣除,列舉扣除,權益損失

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