　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

中磊去年每股純益3.32元　配發股利2.5元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中磊去年每股純益3.32元　配發股利2.5元。（圖／中磊提供）

▲中磊通過配發股利2.5元。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

中磊電子（5388）公布2018年營收333.85億元，年減13.5%，稅後純益8.08億元，年減38.4%，毛利率13.4%，年增0.4個百分點，每股純益3.32 元，董事會通過配發2.5元的現金股利，配發率約 75%。

中磊電子同時公布去年第4季營收96.03億元，季增13%，年減 8%，稅後純益3.01億元，季增63%，年減20%，毛利率14%，季增0.5個百分點，年增1個百分點，每股純益1.25 元。

請繼續往下閱讀...

▲中磊去年每股純益3.32元　配發股利2.5元。（圖／中磊提供）

▲中磊總經理王煒。（圖／中磊提供）

中磊總經理王煒表示，去年全年合併毛利率達13.4%，優於2017年毛利率13%的水準，主要是高附加價值產品比重提升，優化產品組合已見成效。

展望整體景氣，王煒表示，中磊保持樂觀的態度，面對5G及智慧物聯網的新紀元，中磊發揮系統整合的核心優勢，領先推出新世代產品，像是M-IoT行動物聯網、智慧能源、智能醫療、雲端應用、小型基地台等解決方案，電信市佔率持續提升。

同時，中磊積極參與國際通訊大展和全球電信大廠深度技術交流，並在上月底的MWC全球行動通訊展期間，更與美系及日系電信巨擘共同發表研發成果，中磊已為全球電信營運商的重要技術夥伴。

此外，因應營運日趨國際化，中磊不僅加速拓展全球行銷版圖，深耕布局拉丁美洲、印度、東南亞等新市場，更積極進行研發及製造方面的營運升級，蓄積下階段成長動能，預期在新產品、新市場的挹注下，整體營運成長可期。

ET快訊
懷孕10週急結婚！女方媽要36萬聘金男批「賣女兒」網卻力挺
開特斯拉直接撞老婆　網紅稱「測剎車系統」：車速比腳踏車慢
陳菊表態了：我支持蔡英文連任　籲勿忘團結
基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊亡

關鍵字：中磊,CES,AIoT,M-IoT,智慧物聯網,王煒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

2019台灣資安大會開幕　擴大展會、連結亞洲市場

上半年股市難樂觀　凱基證聚焦6大科技產業績優股

手機消費超越PC　資誠勸實體通路設計手機頁面比APP強

全球每3秒多1位失智患者　杏輝抗失智研究獲國際期刊肯定

身價902億全台第6大富豪　正新橡膠創辦人羅結逝世

損失慘重！網路報稅少個步驟竟變未申報　列舉扣除告吹

一日行情？　宏達電股價翻黑下跌

員工爆料公司賺錢卻變相減薪7%、高層爽遊歐洲　國泰證：固定底薪未減少

魏應充臉書公佈服刑原因　魏：包裝上的橄欖畫太大顆！

中磊去年每股純益3.32元　配發股利2.5元

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

2019台灣資安大會開幕　擴大展會、連結亞洲市場

上半年股市難樂觀　凱基證聚焦6大科技產業績優股

手機消費超越PC　資誠勸實體通路設計手機頁面比APP強

全球每3秒多1位失智患者　杏輝抗失智研究獲國際期刊肯定

身價902億全台第6大富豪　正新橡膠創辦人羅結逝世

損失慘重！網路報稅少個步驟竟變未申報　列舉扣除告吹

一日行情？　宏達電股價翻黑下跌

員工爆料公司賺錢卻變相減薪7%、高層爽遊歐洲　國泰證：固定底薪未減少

魏應充臉書公佈服刑原因　魏：包裝上的橄欖畫太大顆！

中磊去年每股純益3.32元　配發股利2.5元

趕上班闖紅燈！男大生一早險被擊落...怒檢舉8案件　網喊爽推爆

87歲嬤同框金孫柴　「度估表情」相似度99%...網全融化

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

《瞞天過海》女星爆「陪睡換演出」　華納兄弟CEO凱文辻原下台

施正鋒／茶壺風暴　賴清德參選會讓民進黨分裂嗎？

蘇-35新買家出現！埃及花600億要買20架　汰換老舊米格-21

印地安人鮑爾對教士飆9K　傳教士有意趕開季前網羅

傳蔡英文擬延後初選一周　召三巨頭密會商討

撞見女友床戰舊愛　綠帽男殺情敵重判13年定讞

賴清德正面迎戰蔡英文　黃偉哲：前胸後背都是肉

財經熱門新聞

狂銷2.4億支最賣iPhone..

瑞幸咖啡年賣千萬杯　威脅星巴克..

勝利性醜聞越滾越大　五大經紀公..

政府推新身分證　7開頭數字有玄..

季底作帳行情開跑！多頭尖兵報你..

限今天！網銀台幣換匯拼大優惠　..

員工爆料公司賺錢卻變相減薪7%..

空服員工會反罷工預告期　勞部急..

鴻海美國威州廠宣布明年底開始生..

影／台北烘焙展六大趨勢搶市　參..

台銀澄清　未隱瞞華映債權訊息

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

找嘸人業主苦　7-11重檢視2..

小資族快看！手機辦信用卡來了

更多熱門

相關新聞

蘋果新iPhone廣告　幽默呈現隱私重要性

美國蘋果公司在今（15）日發布了一部有關「隱私」的新影片，在該影片中，蘋果以幽默的方式呈現該公司對於隱私的重視。

2019智慧城市展3月26日南港展覽館登場

無聊公司有望為拉斯維加斯建設地下隧道

樂天攜中磊發表全球首座虛擬型小型基地台

中磊MWC發表5G及智慧物聯網解決方案

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

艾莉絲離婚2年不敢公開！痛苦看心理醫生

黑澀會美眉「洪玉米」合體！網high：都變成女神

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐國槍手死刑

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

白衣女飛天！網談42年前彰化40死車禍

桃機恐怖夫扔妻下4樓　引爆點曝光

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面