中磊去年每股純益3.32元　配發股利2.5元

▲中磊通過配發股利2.5元。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

中磊電子（5388）公布2018年營收333.85億元，年減13.5%，稅後純益8.08億元，年減38.4%，毛利率13.4%，年增0.4個百分點，每股純益3.32 元，董事會通過配發2.5元的現金股利，配發率約 75%。

中磊電子同時公布去年第4季營收96.03億元，季增13%，年減 8%，稅後純益3.01億元，季增63%，年減20%，毛利率14%，季增0.5個百分點，年增1個百分點，每股純益1.25 元。

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▲中磊總經理王煒。（圖／中磊提供）

中磊總經理王煒表示，去年全年合併毛利率達13.4%，優於2017年毛利率13%的水準，主要是高附加價值產品比重提升，優化產品組合已見成效。

展望整體景氣，王煒表示，中磊保持樂觀的態度，面對5G及智慧物聯網的新紀元，中磊發揮系統整合的核心優勢，領先推出新世代產品，像是M-IoT行動物聯網、智慧能源、智能醫療、雲端應用、小型基地台等解決方案，電信市佔率持續提升。

同時，中磊積極參與國際通訊大展和全球電信大廠深度技術交流，並在上月底的MWC全球行動通訊展期間，更與美系及日系電信巨擘共同發表研發成果，中磊已為全球電信營運商的重要技術夥伴。

此外，因應營運日趨國際化，中磊不僅加速拓展全球行銷版圖，深耕布局拉丁美洲、印度、東南亞等新市場，更積極進行研發及製造方面的營運升級，蓄積下階段成長動能，預期在新產品、新市場的挹注下，整體營運成長可期。