員工爆料公司賺錢卻變相減薪7%、高層爽遊歐洲　國泰證：固定底薪未減少



▲國泰證營業員向媒體爆料公司獲利創新高，卻對基層員工減薪。（示意圖／資料照）

財經中心／台北報導

金控龍頭國泰金旗下的證券公司國泰證券，去年獲利創下3年來新高，但基層營業員卻向媒體爆料公司賺錢卻「變相減薪」，且公司高層還爽遊歐洲和沖繩，引爆員工怒火。對此，國泰證也正面回應表示，公司並未減少員工固定薪資，公司業務同仁去年平均月薪均達新台幣7萬5千元以上，也有依照證照提供獎金；而業績獎金辦法的調整，也有經過員工同意後辦理，會再與員工進行溝通與輔導。

根據國泰證券基層營業員向媒體投訴，從今年元月開始，國泰證券將營業員的獎金往下調整，每一位業務人員降薪幅度介於3,600元至4,800元之間，以平均年薪85萬元、年終獎金1個月計算，營業員每月的收入將減少約5.3%-7%。

國泰證券發言人副總經理陳俊昇回應表示，公司業務同仁去年平均月薪均達新台幣7萬5千元以上，並提供專業證照獎勵金、三節獎金、生日禮金、員工旅遊等多項員工福利，且今年並無減少固定底薪。

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陳俊昇表示，至於業務員的業績獎金辦法今年的確有調整，為的是引導同仁追求更高業績，因此調高業務員基本業績額度的同時，也提供台股、複委託及期貨等多項業務獎金加碼辦法，幫業務員創造多元收入管道，追求更好的獎金收入。

且他強調，獎金制度調整事前都有與員工進行溝通，並經員工本人簽署同意書後辦理，陳俊昇說：「如有任何員工因職務異動或獎金制度調整導致無法適應，公司會盡最大誠意再次進行溝通與輔導。」

至於公司高層出遊一事，陳俊昇澄清，海外獎勵旅遊是為鼓勵績優員工舉辦的年度例行活動，凡達業績標準的同仁與主管都有機會依辦法參加，並非為個案特別安排。