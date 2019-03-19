美國製造有譜了！　鴻海美國威州廠宣布明年底開始生產

▲富士康威斯康辛州廠動土。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）近來大動作頻頻，不僅前往高雄簽訂合作備忘錄，並且快速展現執行效率，現在富士康在美國時間的週一（18日）也正式宣布，威斯康辛州投資案將在今年夏天展開生產設施的興建工程，並且預告明年底就會開始生產面板。

根據《路透》報導，鴻海董事長郭台銘的特別助理胡國輝週一拜會當地官員，並在會後對外發布威州六代線的面板廠，將在明年第4季開始生產。

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同時報導提到，原本日前鴻海威州廠有高層傳出，可能擱置威斯康辛州廠的製造計畫，改為以研發為主，隨後在美國總統川普和鴻海董事長郭台銘熱線後，又恢復在當地生產的計畫。

▲鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

此外，鴻海董事長郭台銘週日才與高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，立刻展現執行銷率，不僅今天就要將高雄燕巢農會的芭樂送往大陸富士康，而且昨天（18日）就有鴻海主管向高雄市府表明，正在尋找7000坪適合投資的用地。

市府官員指出，鴻海主管表明正在尋找7000坪的土地作為新廠用地，並且希望保留擴建空間，因此和發園區介紹一塊1.2萬坪和一塊1.5萬坪的土地，讓鴻海選擇可以依照產銷做分期開發，而且和發園區土地平均每坪8.98萬元，土地成本比台中、林口的費用划算不少。