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台積電拖累台股開盤跌15點　早盤指數10,500點大關震盪徘徊

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股4大指數週一僅費半指數小跌，台股今（19）日漲多拉回，在台積電與鴻海領跌下，集中市場加權指數開盤下跌15.30點，以10,497.40點開出，八大類股漲跌互見；不過股王大立光撐盤，加上金融、汽車、塑膠、化學等類股小漲下，指數在10,500點附近震盪整理。

企業投資台灣再添好消息，蘋果軟板供應商台郡位於高雄的第五代行動通訊（5G）新基地昨日動土，總投資額達105億元；工紙大廠榮成也宣布，因應美中貿易戰與客戶需求，預計3年在台投資70億元。

美股銀行和科技股領漲，但波音和臉書拖累大盤漲勢，投資人關注美國聯準會（Fed）本周將於19日至20日舉行決策會議，市場預期Fed對進一步升息的鴿派立場將更加鞏固。道瓊工業指數收漲65.23點或0.25%，報25,914.1點；標普500指數收漲10.46點或0.37%，報2,832.94點；那斯達克指數收漲25.95點或0.34%，報7,714.48點。

請繼續往下閱讀...

分析師表示，考量美中貿易談判接近最後階段、聯準會立場偏鴿、近期國際股市偏多，籌碼面樂觀，台股有機會挑戰前波高點，惟量能需提高到1200億以上較有機會，選股方面可留意5G概念、紡織、高殖利率個股波段操作。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,美中貿易

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