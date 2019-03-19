外資狂敲拱季底前資金行情　台指期開高距離10500點關卡僅差13點

▲在全球股市歡漲、外資追捧下，台股近期多頭氣勢強，台指期漲勢也不遑多讓。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）將舉行會議，投資人等待利率決策，使得美國股市漲跌互見，亞股則各自表態，台指期今（19）日開盤上漲12點，指數一路震盪走高，電子期指、金融期指齊揚，距離10500點關卡僅差17點，截至8點47分在10483點附近震盪。

美國聯準會（Fed）將召開決策會議，市場普遍預期按兵不動，投資人轉趨觀望態度，美股4大指數漲多跌少，其中道瓊工業指數終場上漲65.23點，漲幅0.25%，收25914.1點；那斯達克指數也漲25.95點，漲幅0.34%，以7714.48點作收；標準普爾500指數收高10.46點，漲幅0.37%，報2832.94點；費城半導體指數尾盤則下跌3.58點，跌幅0.26%，收1388.77點。

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台股期現貨周一呈開高走高格局，台股在美股開高激勵下，開盤沒多久隨即飛越年線關卡，加上類股輪動，終場上漲73.46點，以10512.7點作收，續創今年以來新高，成交量1161.02億元，三大法人同步站在買方，合計買超72.38億元，其中自營商買超18.5億元，投信買超1.21億元，外資及陸資買超52.67億元。

台指期貼近現貨走勢，昨天小漲開出後，盤中步步向10500點關卡挺進，尾盤上揚64點，收在10477點，與現貨相較，逆價差35.7點，成交量8萬996口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4099口至3萬1378口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加221口至5萬6074口。