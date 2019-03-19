季底作帳行情開跑！　投資人想吃「豆腐」瞄準三高一低族群

▲3月季底作帳行情要來了，投資人可留意「三高一低」族群搶搭順風車。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

台股加權指數近期持續改寫今年新高，一舉攻上年線、10500點關卡，不過隨著3月季底作帳行情將至，永豐投信建議，投資人可以選擇三高一低族群，也就是高殖利率、高成長、高營收及低全球布局等利基型產業族群。

美股及陸股上周相繼出現拉回，加上台股技術面上檔反壓，面臨區間震盪整理。另從籌碼面觀察，外資台指期淨多單減碼力道不大，加上融資水位仍低、選擇權賣買權未平倉比仍大於一，永豐投信研判，台股技術面力守月線不破，只要國際股市近期未出現巨大轉折，台股下檔有撐，後市仍以中性偏多看待，但得留意短線反彈累積漲幅已高，全球總經數據欠佳及市場觀望月底川習會等風險因素。

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美中貿易戰樂觀，加上全球央行態度轉向寬鬆，有利風險性資產後勢表現，不過，永豐投信提醒，近期市場關注美中貿易戰協議細節，以及預期3月底舉行川習會，加上1、2月全球風險性資產已經累積一大段漲幅，短線盤勢將略為震盪拉回，操作策略建議選股不選市。

永豐投信進一步指出，今年市場聚焦的產業如5G建設、雲端資料中心、AI、車用電子等族群，5G網路除傳輸速度大幅提升外，網路延遲也大幅縮短，可望使邊緣運算、自動駕駛等應用快速推行。

永豐投信表示，台灣先行受惠股集中於基地台建設所需的零組件，2020年後終端手機、消費型產品才會接著受惠，因此布局上將著重於局端建設。另外，大數據時代雲端資料中心扮演運算、儲存等重要角色，相關Server、Switch、Storage，也是投資值得關注的焦點。