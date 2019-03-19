瑞幸咖啡一年狂賣九千萬杯　威脅星巴克龍頭地位

▲ 瑞幸咖啡。（圖／翻攝自瑞幸咖啡微博，下同）

財經中心／綜合報導

星巴克（Starbucks）在中國大陸咖啡連鎖產業，是位居壓倒性地位的龍頭，但目前，卻被另外一間大陸本土的咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡（luckin coffee）」猛烈追趕，甚至讓產業界人士認為它有望超越星巴克。

據《日經中文網》報導，瑞幸咖啡是由原神州優車集團CEO錢治亞創建的品牌，2018年才在北京開設1號店，直至（2018）去年年底，瑞幸咖啡宣布第2000家店面開業，達成這樣的目標，瑞幸咖啡只花了1年2個月的時間。

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截至2019年2月底，依據大陸企查查平台搜索瑞幸咖啡顯示，瑞幸咖啡目前已開設了2048家店面。而1999年進入中國的星巴克，在20年開設了約3600家門市，就有人估計瑞幸咖啡的門市數量，今年就將超過星巴克。

瑞幸咖啡以「高品質」為賣點，邀請2014年獲得世界咖啡師大賽總冠軍的日本咖啡師全面負責從門市設計、咖啡豆與牛奶調配等的一系列工作。但咖啡的價格卻比星巴克便宜近20％，還通過買二送一的促銷活動，搶走了許多星巴克的顧客。截至2018年底，瑞幸咖啡全年賣出了8,968萬杯咖啡，消費客戶數為1,254萬，三個月內的回購率超過 50%。

另一方面，瑞幸咖啡在招募人才的手法也打破常規，為擁有10年以上咖啡連鎖店工作經驗的人才開出2～3萬人民幣的月薪，而上海市企業職工的平均月薪為1萬多。由於看中瑞幸咖啡的高工資，不少人從星巴克跳槽過來。

北京的一位女性白領透露，星巴克「幾年前還是時尚、小資的象徵。中國人都想拿著星巴克的咖啡杯」。但如今瑞幸咖啡卻打破了這一印象。

通過價格補貼與快速擴展據點的方式，瑞幸咖啡在大陸咖啡零售市場迅速打開局面，錢治亞更是多次公開表示要顛覆國際咖啡零售巨頭星巴克，但這一模式因燒錢圈地也受到部分業內人士的質疑，瑞幸咖啡僅在2018年7月和12月獲得總計4億美元融資，並也曾表示尚無IPO計畫，僅透露預計2019上半年會再舉行一輪融資，而究竟這一模式能夠持續多久，也是業界人士關注的焦點。

陸消費型態改變 「瑞幸模式」讓本土品牌崛起

瑞幸咖啡的成長對星巴克的大陸區業務産生巨大影響，2018年4～6月，大陸的星巴克門市銷售額同比減少2%。星巴克的相關負責人表示，「中國業務的銷售額可能首次低於上年」。

但星巴克卻仍對龍頭地位有相當大的信心，星巴克CEO Kevin R. Johnson最近接受美國媒體採訪時表示，「瑞幸咖啡的服務比不上星巴克。不認為其能超過星巴克成為中國市場上的第一大咖啡連鎖企業」。

▼星巴克在陸銷售減緩。（圖／路透社）

實際上，瑞幸咖啡的崛起也展現出大陸消費者消費型態的改變。過去，和便宜沒好貨的本土産品比起來，「質優價高」的海外品牌在大陸深受歡迎。但隨著經濟發展崛起、生活品質提升，也越來越多大陸本土企業力求轉型，也讓越來越多消費者對外資品牌的崇拜減弱，認為只要品質符合要求，就會選擇便宜的本土企業産品。

現在大陸有許多企業活用豐富的資金實力、人工智慧（AI）和地緣優勢，以「便宜、品質也還行」的商品為賣點，在眾多領域培育出能和外資比肩的消費相關企業。

除了瑞幸咖啡外，模仿無印良品的蘇寧極物也成功使用「瑞幸模式」取得了市場一角，而在這樣的消費型態改變下，曾經在大陸深受歡迎的外資企業或許也勢必要改變戰略，穩固原本在陸的地位。