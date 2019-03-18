影／台北烘焙展六大趨勢搶市　參觀16.5萬人次創新高

記者林淑慧／台北報導

2019台北國際烘焙暨設備展今（18）日落幕，台北市糕餅商業同業公會表示，今年的展位規模達1800個為歷年之最，四天展期參觀人數突破16.5萬人次，再創歷史新高。

▲國內烘焙相關年產值約600億元，今年台北烘焙展的展出規模更勝以往，共有417個廠商參展、共1800個攤位，均創下歷史新高。（圖／台北市糕餅公會提供）

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台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮表示，去年台北國際烘焙暨設備展共計有來自56國、1349名國外訪客參觀，今年國外參觀人數估計有近3000人，顯示台北烘焙展已在國際打響名號。

高垂琮指出，觀察今年展場共有六大趨勢：包括家用烘焙市場將更加開拓；烘焙設備精品化與時尚化，才能吸引消費者目光；漢餅產業年產值達300億元，創新化將推升漢餅成為未來烘焙金磚產業。

▲2019台北烘焙展的會場上，家用烘焙與創新時尚產品非常吸睛。（圖／業者提供）

其次，隨著台灣社會邁向高齡化，無論是無麩質麵包、有機麵粉等符合健康趨勢的機能性麵包將逐漸開發，而DIY個人烘焙粉的開發，也看得出單身族群與個人烘焙市場均有相當開發潛力。

最後，烘焙產業帶動烘焙周邊用品以及茶、咖啡甚至是酒品的銷量，跨界結盟也是未來烘焙產業的趨勢。

台北國際烘焙暨設備展自2016年起，每年參觀人數都超過15萬人次，而且逐年增加，分析近三年參觀人數，每年均有5%左右的人數成長，顯示烘焙市場已進入穩定成長階段。