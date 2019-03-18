空服員工會強烈反對「罷工預告期」　勞部急澄清：與工會立場相近

▲華航機師罷工，影響不少旅客權益，引發外界要求罷工須訂定預告期。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航2度罷工，不少航班取消，連帶影響旅客權益，外界紛紛要求罷工須訂定預告期，不過勞動部長許銘春接受媒體專訪時表示，「航空產業基於飛航安全、旅客權益，增訂罷工預告不失為可行方向」，引發桃園市空服員職業工會反彈，難以認同許銘春說法，勞動部今（18）日表示，試圖將航空產業切割處理，設立罷工預告期一事是誤解，並非事實。

桃園市空服員職業工會今天下午召開記者會，反對許銘春這番說法，強調勞動部試圖將航空產業切割處理，實在難認同。工會表示，目前「勞資爭議處理法」已有預告期精神，工會必須依法經會員代表大會、調解、全員投票半數會員同意等嚴謹民主程序，跑完該流程約需2個半月，已有罷工預告精神。

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工會指出，勞動部面對屢次違法的航空公司，卻束手無策，反而工會才能真正有效促使資方增加人手，改善過勞，進而促進飛安，不過現在勞動部不站在工會這裡，反而贊成限縮工會行使罷工的權利，實在令人搖頭。

不過，勞動部對此表示，許銘春在專訪中所提，是針對交通部提出要訂定7至10天罷工預告期而予以回應，並無意切割航空業單獨設立罷工預告期。至於個別行業是否需另行訂定罷工預告期的規範，應以不限縮勞工權利為前提，待社會各界凝聚共識。

勞動部強調，勞動部與工會立場相近，不贊成在《勞資爭議處理法》中增訂罷工預告期。現行的《勞資爭議處理法》中，對於行使罷工的規範已是困難重重，若再增訂罷工預告期，是進一步削弱工會合法罷工的權利，各工會皆強烈反對罷工預告期入法。