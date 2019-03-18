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南部砂石喊漲！公平會密集約談86家業者　最高可罰5000萬

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▲▼河川疏濬。（圖／水利署提供）

▲南部砂石短缺，掀起一波漲價潮，公平會將加快約談業者，確認是否有違反《公平交易法》的行為。（示意圖／水利署提供）

記者紀佳妘／台北報導

南部砂石短缺，掀起一波漲價潮，衝擊台積電南部廠區、前瞻建設等計畫進行，公平交易委員會今（18）日表示，目前針對南部地區52家砂石業者及34家預拌混凝土業者所提資料，進行勾稽比對中，確認是否有無聯合調漲價格，違反《公平交易法》的行為，同時也密集約談砂石及預拌混凝土業者。

南部地區砂石及預拌混凝土價格飆漲，公平會已在去年12月28日立案調查，不過近期立法院經濟委員會多位立委關心此案，甚至有立委爆料5月還有一波漲價潮，9月也可能要再漲價，要求公平會1個月內要提出專案報告，當時公平會主委黃美瑛表示，目前已將該案列為急要案件，一定會積極辦理。

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公平會表示，目前針對52家砂石業者及34家預拌混凝土業者所提資料，進行勾稽比對中，研析業者是否有聯合調漲價格等違反《公平交易法》行為，近期密集約談砂石及預拌混凝土業者，持續加強產銷資訊蒐集，隨時主動進行實地訪查及約談等調查程序，若查獲違法的具體事證，將依《公平交易法》相關規定加以嚴懲，以維護市場競爭秩序。

另外，公平會指出，今年3月8日針對砂石、預拌混凝土公會及業者辦理2場「倡議競爭及禁止聯合調漲砂石／預拌混凝土價格」座談會，向業者當場宣示禁止聯合行為，如果經查獲相關違法事證，將予以嚴懲。

依《公平交易法》第40條規定，公平會對於違反聯合行為禁制規定的事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新台幣10萬元以上、5000萬元以下罰鍰；情節重大者，得處該事業上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰。

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關鍵字：公平會,黃美瑛,砂石,南部,台積電,預拌混泥土,公平交易法,壟斷

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