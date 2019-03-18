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柯文哲點名彰化、高雄快破產　財政部否認

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▲▼柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲在紐約時提出，高雄市、彰化縣市下一個苗栗，亦即也快破產，但是遭到財政部否認。（圖／記者陳家祥攝）

記者吳靜君／台北報導

台北市長柯文哲在紐約表示，苗栗破產是作假帳、而彰化縣、高雄市是下一個破產的地方政府。財政部表示，彰化縣、高雄市的長期債務比率，未達債務比率上限的九成，成為下一個破產的地方政府並非屬實。

柯文哲到紐約大學與學生進行座談，QA時段時被學生問到台北市政的發展，忍不住提了一下破產的苗栗縣政府，「苗栗縣政府、縣議會、財政部、主計處、監察院的審計部，怎麼搞到讓苗栗破產？」；並提到「台灣好幾個縣市快破產，下一個應該是彰化，因為舉債上限快到了，高雄也差不了多少，因為已經欠了3000億。」

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苗栗破產柯文哲直指做假帳十幾年　點名彰化高雄下一個

財政部表示，依據規範，如果超額舉債的縣市，必須ˋ要在一定期限內改正或者償還債務，苗栗縣政府經行政院2017年核定，今年的1月底長短債務已經符合行政院的償債進度；另外，因為苗栗縣財政嚴峻，所以仍繼續執行開源節流措施，以及力行節流措施，並且逐年滾動檢討，以達到償債計畫。

財政部的地方債務管理，財政部對地方政府債務是採取分級管理的方式，地方政府的長債占債務比率超過九成，採超強度管理；達到上限但是未超過九成者，就採強度管理；超過六成未達九成者，採中度管理，未達六成者就是輕度管理。財政部表示，目前苗栗縣確實還是在超強度管理，但是高雄市與彰化縣是位在中度管理，並且每個月依照公共債務法按月審視各地方政府的債務，促使地方政府落實財政紀律。

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關鍵字：地方政府,公共債務,長債,中度管理,高雄,彰化,苗栗

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