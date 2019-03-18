全球唯一　UL率先支援高通無線快充技術認證

▲UL率先支援高通無線快充技術認證。（圖／UL提供）

記者邱倢芯／綜合報導

在2019 西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC)上，全球主要行動通訊晶片供應商高通(Qualcomm)正式發表支援無線快充的Qualcomm Quick Charge技術，並推出納入Qi 相容性的測試認證計畫。Quick Charge的合規認證計畫由國際安全科學機構UL負責監管，此次加入了無線充電以及 Qi 標準測試。

UL指出，該公司不僅是無線充電聯盟WPC (Wireless Power Consortium) 認可的測試實驗室，也是目前全球唯一可支援高通最新無線快充解決方案的認證機構。

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根據市場研究報告指出，2018至2025年間，全球無線充電市場可望以60.22% 的年複合成長率增加至2025年的 1,453 億美元。UL在無線充電領域累積豐富經驗，服務範圍也非常廣泛，現在更成為全球首家支援Qualcomm最新無線快充技術的測試認證機構，我們無疑地將是企業搶攻龐大無線快速充電大餅時，不可或缺的策略夥伴。」

高通此次將快充技術套用在無線充電板中，並提供向下的相容性和未來的發展性，讓使用這項新標準的無線充電板可以搭配過去的Qualcomm Quick Charge 2.0、3.0、4和4+充電器，落實無線快充的廣泛應用。

Qi是目前主流的無線充電技術標準，UL在日本伊勢和大陸東莞實驗室早已獲WPC認可，可提供Qi相關服務，從產品研發階段的技術諮詢，到產品上市前的測試認證等。此外，無線裝置欲在市場銷售，必須符合當地國家和地區的法規要求，如電氣安全、電磁相容性、無線規範、化學、能效等。

電池快充技術已成為各家手持裝置廠商的必爭之地，如何讓電池在穩定的狀況下完成快速充電，成為各大廠的棘手挑戰。UL與高通的合作早從2014年的Quick Charge 2.0時期開始，並為其授權的測試認證實驗室。最新版的Quick Charge 4與4+技術，可讓終端裝置在短短15分鐘內就可從0%充到50%的電量，除了可延長電池使用的時間，加強安全性，並延伸支援無線快充。