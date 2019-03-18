統一生活美學館驚艷烘焙展　助攻集團相關營收上看60億元

▲全台最大烘焙銷售通路的統一集團，近年打造烘焙一條龍，集團烘焙相關營收上看60億元。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大烘焙銷售通路的統一集團，近年打造烘焙一條龍，今年請來七位名師以台灣美食、熱帶水果、品茶與咖啡，在烘焙展上打造生活美學館，展現集團多品牌的創新能力，助攻集團烘焙相關營收上看60億元。

統一集團董事長羅智先長期看好烘焙是下一個明星產業，集團的烘焙版圖相對完整，從麵粉進口、統清油脂、半成品冷凍麵團，到零售通路販售的包裝麵包，一條龍產業鏈已然成形。

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▲今年的烘焙展上，統一集團打造烘焙生活美學館。（圖／統一提供）

在今年的烘焙展上，統一集團由統一麵粉、麥典、統清烘焙油脂、冷凍麵糰、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur聖娜、現萃茶，共同打造烘焙生活美學館，主場館展示由統一集團七位烘焙師以歐式、法式傳統手路製作出能詮釋台灣風采的麵包作品。

統一集團主管指出，烘焙師使用當令盛產食材的黑糖紫米桂圓、鳳梨百香果，以及草莓栗子、檸檬起司的法式經典搭配，甚至有以台灣名產烏魚子、虱目魚來入味的調理麵包。

統一集團烘焙事業旗下已有7大品牌，包括統一麵包、貝洛邦、新感覺、晨光、瑞穗鮮奶吐司、蛋糕屋、Amelies Bagel，還有現烤麵包坊包括Semeur聖娜、昂舒巴黎。