報稅系列／懶人報稅　網路報稅武林10式秒算最省稅金

▲國稅局表示，今年稅額計算公式增加到了10式，網路報稅系統會自動算好，民眾可以選擇最省的計稅方式。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

5月的報稅季節又到了，因為今年報稅有許多新規和變動，例如夫妻要一起報好還是分開算好？股利應該合併計稅還是分開計稅等？都困擾著民眾，高雄國稅局今（18）日表示，去年有算式5式，今年有10式可以提供民眾試算，民眾若是網路投保，10各算式都會提供選擇，系統會幫民眾算好，可選最便宜、最省荷包的報稅方式，達到節稅的目的。

高雄國稅局表示，去年很多新規上路，包含綜合所得稅的稅率、扣除額的調整以及股利所得的計算方式，使得納稅義務人今年申報綜合所得稅的方式，較往年複雜許多，但是納稅義務人不用太擔心，國稅局在所得稅申報期間會提供網路申報系統，可多加利用自然人憑證、健保卡＋註冊密碼、金融憑證等向國稅局申請查詢碼即可匯入所有的資料，民眾可以善用網路申報系統，秒算好最便宜的方式申報。

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根據了解，網路申報過去會提供5個計算式，讓民眾選出最適合自己的方式報稅，今年會增加到10個算式，高雄國稅局表示，最好讓系統自動幫你算好，並強調「千萬不要自己算」，很容易算錯之外，也會選錯方式，傷了自己的荷包。

而過去的5個方式是夫妻合併申報；夫妻分開計稅下有兩式為本人與配偶的分開計稅；各式稅額夫妻分開計算，包含本人與配偶。在此之下，又展開股利所得是要合併申報還是要分開計稅，所以原本的5式×股利所得計稅的2式，總共有10種方式提供民眾試算。高雄國稅局提醒，民眾可以透過網路申報就可以輕鬆計算上傳完成申報。