台新金大舉招50名儲備幹部　說明會吸引百名學生參與

▲台新金「儲備菁英(MA)說明會」。（圖／台新金控提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

為因應業務發展需要，近期國內各金控陸續展開年度大型徵才活動。台新金今年預計招募50位儲備幹部(MA)，昨(17)日舉行「MA說明會」，吸引數百位青年學子到場參與，台新金總經理林維俊也親自出馬與學生交流，說明會當天下午即安排面試。

今年度台新金的預計招募50名儲備幹部，分為「個金數金組」、「法人金融組」、「金融市場組」及「證券市場組」4個組。

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昨天說明會上，會中除了由人資部門詳細說明儲備菁英專案架構及MA發展的短、中、長期規劃，台新金總經理林維俊更率領多位中高階主管及MA學長姐們，協助同學們了解各金融專業領域的業務運作，並分享職涯心得。

現場還設有「人資幫幫忙」職涯洽詢專區，提供同學們履歷撰寫與職涯發展建議，協助求職新鮮人能夠釐清個人發展方向，進而在職場上嶄露頭角。對於青年學子而言，有機會近距離聆聽前輩經驗分享實屬難得，因此，現場同學們紛紛把握機會，積極與中高階主管互動、提問，場面相當熱絡。台新金控也展現積極求才的態度，說明會當天下午即安排面試，節省求職者交通往返的時間，獲得求職學生的好評。

台新金總經理林維俊表示，台新金的MA，加入首年即可望有破百萬年薪。因應數位金融科技的發展，今年徵才說明會吸引許多具數理、資工專長的多元背景學生到場，這些學生特別對台新銀行近幾年在數位化服務的成就感到興趣，提問了不少關於Richart、刷臉提款、大數據及AI應用的問題。

今年台新金控儲備菁英專案四個徵才組別中，「金融市場組」及「證券市場組」是過往金融業比較不會招募無經驗新人的領域。林維俊也提到，台新積極佈局海外市場，今年度首波MA招募1月底已在美國紐約、芝加哥、洛杉磯等地展開，透過海內、外雙招募管道，要廣納具國際視野、海外生活經驗與主動創新的優質人才。

台新金「儲備菁英專案」為期2年，除了提供穩健紮實的培訓制度，也安排中高階主管擔任指導者，學長姐也會給予工作上的協助和經驗傳承，透過全方位的輪調見習進行專業養成，累積實務經驗，讓MA循序發展成為金融專業/管理人才。