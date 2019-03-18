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劍麟去年淨利逾5億　擬配發5元現金股利

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▲劍麟進行生產效能及產品結構的優化，並針對關鍵零組件新產品的研發技術和設計持續升級強化，以期增添公司未來獲利能力。（圖／翻攝自劍麟官網）

▲劍麟進行生產效能及產品結構的優化，並針對關鍵零組件新產品的研發技術和設計持續升級強化，以期增添公司未來獲利能力。（圖／翻攝自劍麟官網）

記者林淑慧／台北報導

受惠全球汽車安全氣囊市場規模持續成長，汽車零組件廠劍麟公佈最新財報，劍麟2018年合併營收為新台幣42.24億元，稅後淨利5.02億元，稅後每股盈餘(EPS)為6.63元，經董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣5元。

主力產品為汽車安全配備的劍麟，受惠於品牌車廠針對新車款持續導入更多安全配備規格的趨勢，挹注旗下三大主力汽車安全關鍵零組件產品出貨保持穩定的成長。

請繼續往下閱讀...

根據國外研究機構Research And Markets最新研究報告指出，2017年全球安全氣囊和安全帶市場規模已達美金539.8億元，預估將以年複合成長率13.5％的速度增長至2026年、達美金1682.3億元，將為劍麟汽車事業部提供有利的發展環境。

劍麟主管表示，自2018年下半年新產品逐步出貨，新包括行人保護裝置與新款減震筒等，隨著出貨量逐步放大，將挹注劍麟汽車事業整體營運保持穩健的成長。

展望後市，劍麟主管表示，雖然目前全球新車銷售市場呈現銷售趨緩情況，但在消費者對於安全及有效的行車需求不斷提高，平均每車安全配備之滲透率持續提升以及配備規格升級的趨勢明確，對於未來整體汽車事業部營運仍深具信心。

另外，劍麟亦同步進行生產效能及產品結構的優化，並針對關鍵零組件新產品的研發技術和設計持續升級強化，以期增添公司未來獲利能力。

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關鍵字：汽車,安全氣囊,劍麟

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