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僑外生在台打工少1條件會被罰　老闆小心掃到颱風尾最高可罰75萬

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▲▼求職者,新鮮人,講座 。（資料照／記者張一中攝）

▲僑外學生利用課餘時間工讀，必須向勞動部申請工作許可，以免違法受罰 。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

適逢3月開學季，不少學生利用課後時間打工，貼補學費、生活費。勞動部今（18）日表示，僑外學生若有工讀需求，應先向勞動部申請核發工作許可，才可以受僱工作，而雇主聘僱僑外學生，也要注意僑外學生是否已經取得工作許可，一旦違反就業服務法規定，最高可處75萬元罰鍰。

僑外學生若想要用利用課餘時間打工，都應在工作開始前，依相關規定經由「外國專業人員工作許可申辦網」，以線上傳輸方式申請工作許可。勞動部表示，網路申辦程序簡易且有中英對照功能，僑外學生只需點選「申請帳號」完成註冊後，登錄個人資料、上傳應備文件及繳交審查費，即可完成申辦，而申辦網並提供「申辦進度查詢」功能，僑外學生可即時掌握案件審查進度。

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此外，僑外學生應注意若未申請工作許可即從事工作，依規定可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。勞動部也提醒，雇主在僱用之前，應請僑外學生出示本人的工作許可證正本，並比對其護照或居留證正本等資料，以確認此證為其本人所持有，工作許可證有效期間最長6個月，逾期則必須重新申請；僑外學生的工作時間，除寒暑假外，每星期最長工作時數不可超過20小時。

勞動部進一步指出，工作許可證上除了載明僑外學生姓名、護照號碼、許可期間等相關資訊之外，右下角均燙有藍金圖案的勞動部部徽，雇主應注意工作許可證的防偽標籤，若僱用沒有工作許可證的僑外學生，最高可處新台幣75萬元罰鍰。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心副主任王志銘表示，雇主若非法聘僱未經工作許可的外國人，一旦被發現除了罰鍰之外，也會立即遣送出國，不過若是非法聘僱未經工作許可的學生，由於仍屬學生身分僅會罰鍰，不過近年來雇主非法聘僱僑外學生的比例並不多。

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關鍵字：勞動部,發展署,僑外學生,打工,工讀,罰鍰,雇主,開學季,工作,薪水

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