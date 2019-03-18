銀行快閃搶美元！定存出現1個月年息4%　同天期最高

▲銀行快閃搶美元，兆豐銀推出美元高利定存，1個月年息4%吸睛。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

在國內各家銀行紛紛推出外幣高利定存之際，位居外匯龍頭的兆豐銀行再次強勢出擊，推出同天期市場最高利率的「美金優惠定存專案」，針對兆豐理財客戶祭出1個月期最高年息4%優惠，另外，2個月期也有年息3.68%的優惠利率。

兆豐銀強調，從今（18）日到29日推出兩週快閃優惠活動，至全台兆豐銀行分行臨櫃即可申辦，每筆定存最低承作金額為美金3萬元，每一客戶承作總額最高達美金6萬元，對於想獲取穩定收益的投資人。

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兆豐銀此次推出期間限定的美金優惠定存，除可提供客戶資金作為短期停泊港外，更讓客戶在等待市場契機的同時，獲取相對優惠的利息收入，提供客戶多一項穩定報酬的理財工具。

可望於推出後與去年11月份的「美金優惠定存2個月期3.68%優惠利率專案」一樣，受到廣大客群的熱烈迴響，建議民眾按個人外幣投資需求，把握這次外幣優惠定存活動，規劃外幣資產配置。

兆豐銀表示，中美貿易戰爭及英國脫歐等議題，全球股市振盪，主要國家股市皆表現不佳。雖聯準會褐皮書顯示經濟看似溫和成長，惟近幾個月通膨減弱、股市振盪，原定於今年升息的不確定性增加，預計聯準會放緩今年升息步調的機率升高。因應市場不確定因素下，一直以來美元資產便是金融市場最佳的避險工具之一，且外幣定存向來是接受度較高的理財商品，除提供民眾外幣短中長期布局、賺取穩定利息收入外，對民眾來說在資金調度上相對具有彈性。