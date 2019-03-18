趨勢科技：「假新聞」是駭客下一個網路攻擊利器

▲趨勢科技認為，假新聞將成為下一個網路駭客攻擊現實世界的利器。（免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

隨著連網科技的進展，全球關鍵基礎設施成資安攻防重點；趨勢科技將關鍵基礎設施分為能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行 與金融、 緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、 高科技園區等八類，而其中的通訊傳播更是當中的重點，因為若是放任駭客散佈假新聞，則將使得整體國家與媒體通訊機制迅速瓦解。

趨勢科技全球核心技術部資深協理張裕敏指出，通訊傳播（假新聞）現在已成為網路駭客攻擊最愛下手的一個領域，因為這一塊可能會牽扯到民眾的言論自由，或是會與個人隱私有關，因此各國政府在假新聞的處理上都顯得小心翼翼，不太敢隨意做處置。

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「但是駭客就是看中了通訊傳播這一特點。」張裕敏認為，開始有網路駭客注意到目前政府還不太敢管這一塊領域，因此就會從這方面開始下手。

至於網路駭客為何會想要散佈假消息、假新聞？趨勢科技表示，在假新聞充斥的環境中，整體國家與媒體通訊等的信任機制就會迅速地瓦解，未來任何一個人說的話都不再被相信，又或者是任何人亂講話都會被採信，利用網路攻擊現實世界讓社會的步調錯亂，這就是駭客想要達到的效果。

張裕敏指出，假消息的抑制將成為未來的兩年間，全世界都必須面對的關鍵議題與挑戰；政府必須要拿出一套法律措施，並且明訂何謂假消息，且並找出判斷假新聞的仲裁者。

若是假消息出現在社群媒體上，未來也可以配合人工智慧（AI）技術，自動判斷哪些是假帳號、假消息，並自動停權這些帳號等。