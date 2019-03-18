空汙嚴重中市府質疑只顧發電不降載　台電：已經盡力

▲台中地區空污嚴重，台中市政府控訴台電只顧發電不顧空汙，台電說已經盡可能的去降載。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／綜合報導

大中部地區空氣品質不佳，台中市台中市府環保局質疑，台中電廠在近日空品不良期間機組運轉不減反增，台電今天（18日）澄清，火力電廠降載須同時考量地區空品狀況、天然氣用量、機組運轉、環評總量管制等種種限制，在系統供電安全無虞下，台電已盡最大努力進行機組降載運轉。

台電說明，以今天的供電情況來看，由於氣溫升高，實際用電量比預估還高40萬瓩，加上因應夏季用電尖峰來臨，各火力電廠正緊鑼密鼓逐步安排歲檢修，包含大林6號機、興達4號機、麥寮2號機等多部機組歲修、林口電廠新3機停止試俥等。台電在考量系統供電安全及環保調度的情況下，已在能力範圍內盡最大努力配合空污進行相關燃煤機組自主降載。

請繼續往下閱讀...

台電表示，因應全國空氣品質問題，近來努力在確保供電穩定前提下，積極配合機組環保友善降載。以台中電廠為例，今年截至今天為止已經降載達129次，平均每日降載將近2次，合計減發更超過13.6億度電，在全台火力電廠減發量25.4億度中，占總降載電量逾5成以上。

另外，台中電廠也積極投入現有機組環保改善措施，1至4號機已根據市府第二次加嚴標準進行空污改善，目前2號機已在進行環保改善工程完工前測試運轉，待2號機完成測試運轉後，9號機也將安排歲修，加上正在進行環保改善工程的3號機，到時候台中電廠將有兩部機組停止運轉。

▼台中地區空污嚴重，台中市政府控訴台電只顧發電不顧空汙，台電說已經盡可能的去降載。（圖／台電提供）