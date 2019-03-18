華映聯貸主辦行怒了！　台銀稱未隱瞞華映大陸88億元損失

▲台銀近期因為華映聯貸案，對內要跟參貸行溝通，對外還要與華映周旋，裡外都是壓力。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

華映近期裁員，財務發生困難且銀行團討論華映債權無果，身為華映聯貸案主辦行台銀行遭外界質疑，對參貸行完全未提華映對岸88億元可能損失，但是台銀強調，未有任何隱瞞訊息等情事。

台銀表示，在2010年委任籌組華映228億元聯貸案，經多年履償後迨至去年1月間考量華映2017年度營運狀況已獲改善，且提供該公司名下所有龍潭區土地廠房十足擔保，遂由重組聯貸額度75億元案。

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華映營運變故後，台銀認為，確保銀行債權收回及兼顧該公司數千名員工的權益、善盡社會責任等，並為善盡管理行角色，緊密催促華映公司及其母公司大同集團應積極處理，提出可行的債務重整計畫，並多次召集聯貸銀行團會議，但強調未與該公司洽商任何新增貸款事宜。

至於華映公司聲請重整，台銀為維護所有參貸銀行債權的立場外，對於國內產業發展及該公司員工生計等，所以認為，法院應儘速指派檢查人，以公正的第三人之立場查核公司是否具重整價值，並以其報告作為判定基礎，由法院綜合考量各方利益，而為最妥適的判斷，法院若允許重整，本行主張仍由銀行團推薦的專業團隊主導重整案。

有關外界質疑，台銀隱瞞參貸行88億元補償款損失，台銀說，大陸華映科技集團在去(2018)年12月29日向華映子公司華映百慕達提起訴訟的請求支付款，台銀是今年3月5日才知道，隨即於3月7日要求華映說明事件始末，並在3月15日前召開全體銀行團會議並未有任何隱瞞訊息等情事。