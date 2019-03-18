東京證交所計畫整頓市場！720家上市公司被踢出主板

▲東京證券交易所。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

日媒報導指出，東京證券交易所（TSE）計畫要剔除一部分市場第一部（相當於主板）的上市公司，試圖將東京證交所改造成只留下藍籌股（Blue Chip），使其更像倫敦證券交易所或泛歐交易所。

據《日經亞洲評論網》報導，據了解目前東京證券交易所市場第一部的上市公司約有2133家，相對於倫敦證券交易所的500和泛歐交易所的300家來說非常的多，讓東京精英市場不那麼獨特，也是導致全球對日本股市興趣減弱的一項因素。

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因此東京證券交易所計畫要對主板進行瘦身，第一步就是規定上市公司的市值必須達到250億日元，是現行規定20億日圓的12.5倍，且為符合全球化趨勢，主板上市公司必須要以英文發布公司訊息，例如公司財報等。

依照現行規定，在東證市場第二部的公司只要市值達到40億美元，該公司就能往上升到東證市場第一部，因而導致主板充赤著許多小型企業，拖累主板的平均資本。目前東證主板的平均資本為570億日元，但泛歐交易所得平均資本卻是這個數字的十倍，倫敦證券交易所的平均資本也有這個數字的2~3倍。

報導指出，光是第一步將公司市值提升至250億日圓，就會淘汰目前主板中的720家企業，透過這樣方式，預期能將投資資金轉移至表現更優良的公司。據了解，想要真的實現這種轉變至少需要3年的時間，因為股市這樣重大的變化將會影響眾多公司的資金和就業狀況。