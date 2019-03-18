4月電價拍板凍漲、10月也沒漲價壓力　學者列3點：選舉考量意味濃

▲經濟部今天召開電價審議委員會，決議4月開始電價不調漲，維持平均每度電2.6253元。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部今（18）日拍板定案今年4月開始電價「凍漲」，維持平均電價每度2.6253元，目前來看，就連10月也沒有調漲壓力。不過學者提出3大問題點，直言「政治考量意味較為濃厚」，若不能按照機制計算，選舉完後調漲幅恐怕會很大，屆時將會引發民怨。

經濟部今天召開電價審議委員會，決定這次電價不調整，維持平均電價每度2.6253元，強調「絕對不是某某原因凍漲」，純粹只是反應能源價格，不過台電本次陳報資料上漲幅度是6.48%，引發外界質疑是選舉考量才「未漲價」。

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另外，經濟部次長曾文生表示，從國際燃料走下坡的趨勢來看，預估下半年也會呈下跌走勢，因此10月電價也沒有漲價壓力，而能源局長林全能則補充，10月電價是否要調整，仍得視台電2019上半年的營運績效而定。

▲中華經濟研究院前董事長梁啟源。（圖／資料照）

中經院前董事長梁啟源對此表示，一開始在開會之前就已先表態「不調漲」的立場，從去年10月表明凍漲後，今年4月以穩定物價、能源價格低於預期為由，再度宣布維持平均每度電2.6253元，他認為「政治考量意味較為濃厚」，電價有電價公式、油價有油價公式，若不能按照調漲機制來計算，全部都凍漲的話，未來調漲幅恐怕會很大。

梁啟源提出3大問題點，首先是「破壞電價計算機制」，當初機制設立是為了解決調漲價格的爭議，無論是中油或台電，不能反映成本而凍漲時，將會造成虧損，對於社會來說，也會引發相當大的爭議，究竟是中油和台電經營上的問題，還是政府凍漲才引發的爭端，相對難以釐清。

再者是「缺電壓力」，現在電價、油價凍漲，缺電壓力又有待解決，將會影響電力效益，能源效率也會變差，若目前依照電價調漲機制計算，整體調幅其實並不大，不過連續2次凍漲，屆時選舉完後調幅恐不小，有機會引發民怨，「尊重制度才是最正確的做法」；最後是「世代不公」，無法適時反映成本，這筆債務也是由納稅人負擔，不僅違反公平正義，也是世代的不公平。