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台新投信將發「高收益債升級版」基金　兼顧優先、擔保雙優勢

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▲▼股市,債市,匯市,基金,投信經理人,技術分析,台股,美股。（圖／達志影像）
▲高收益債規模已超過3,400億美元。（圖／達志影像）

記者劉姵呈／綜合報導

2018年以來市場波動明顯，而今年全球經濟放緩，各國央行也都採取貨幣寬鬆政策，讓高收益債成為市場熱門標的。而高收益債自2009年以來，規模激增6倍，目前規模已超過3,400億美元。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁今（18）日表示，IMF日前將全球經濟成長下調0.2%至3.5%，且歐洲央行（EBC）更是將今年的歐元區的經濟成長由1.7%大幅下修至1.1%。隨著全球經濟成長放緩，預期今年市場波動將會加大，此時，資產的下檔保護將更為重要。

邱亦仁說，看好高收益債因具「高息收」、「低波動」特性，台新將推出「台新優先順位資產抵押高收益債券基金」，已獲主管機關核准，預計4月15日開始募集。而優先擔保高收益債不同於以往高收益債特色在哪？邱亦仁表示，優先擔保高收益債為「風險降級」的「高收益債升級版」，在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，有效降低違約風險、享受資產守護。

請繼續往下閱讀...

台新投信投資長楊珮玉也指出，除了享有高收益債的高積息能力外，波動率或存續期間也比一般高收益債低，因此享有雙高、雙低優勢。

而此檔基金發行，台新投信邀請到德意志資產管理公司（DWS）擔任本基金的顧問，DWS 於1970年代即開始經營美國高收益債的投資管理業務，1990年代開始進軍歐洲高收益債的投資管理，已有500年的高收益債投資經驗，能夠從各大券商及發行商得到第一手資訊。

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