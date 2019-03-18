政府推新身分證　7開頭數字有玄機

▲行政院推動數位身分識別證，預計解決跨性別及外籍人士在台的身分困擾，將以不同數字開頭來做區分。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

行政院推動「智慧政府規劃」，數位身分識別證(New eID)將在明年開始全面換發，國發會主委陳美伶日前說，為了朝向智慧化政府邁進，因此將推出晶片身分證，計畫於2020年下半年全面發放，但她也強調晶片身分證只是一把「鑰匙」，不是儲存資料的晶片身分證，而是會與自然人憑證結合，透過政府骨幹網路，利用區塊鍊或是代碼技術，讓各部會在需要時取用，「識別證只有辨識功能，不會有侵害資料隱私的部分」。

陳美伶說，晶片身分證她會與自然人憑證結合，用法是透過政府骨幹網路，利用區塊鍊或是代碼技術，讓各部會在需要時取用，「識別證只有辨識功能，不會有侵害資料隱私的部分」。

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過去國發會曾說，過去困擾跨性別族群的性別欄位也將消失，只會在編號上獨立7開頭單獨使用，另外外國人在台居留證也會整合成符合相同編碼原則，將以8及9作為開頭，解決外籍人士在台居留證跟國人不同的問題，因此未來身分證會有「1」「2」「7」「8」「9」等五種開頭。

據了解，這次新身分證規劃會把健保卡、駕照也都算進去，不過整體規劃不會一次到位，後續會持續漸進，整合相關政府證件。