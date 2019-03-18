人在心不在！新家庭關係「一起獨處」　孩子：我感覺一個人

▲現在家庭花了更多的時間在相處，但卻「人在心不在」。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

生活在這個資訊爆炸的時代，手機、平板可說是無處不在，英國學者近日發步研究，其實跟以往相比，現在家庭花了更多的時間在相處，但卻「人在心不在」，大家都各捧著一台3C產品各滑各的，全家人「一起獨處」。

根據Quartz報導，牛津大學社會學家穆倫（Killian Mullan）和華威大學社會學副教授史黛拉．查濟希奧查瑞（Stella Chatzitheochari）針對英國5000名兒童及其父母做研究，主題為「數位行動裝置影響英國家庭時光」。

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他們兩人發現，在2000年至2015年間，8-16歲的兒童與父母相處的時間增從347分鐘增加9%至379分鐘，這些時間包括吃飯這種共享時間以及「一起獨處」這種雖然同處一處卻彷彿視而不見的時間。

▲現代人每天花不少的時間在電子設備上。（圖／達志影像／美聯社）

即便相處時間增加了，但一起獨處的時間卻從2000年的84分鐘惡化到2015年的136分鐘，增加了43%，穆倫說，「對於這些相處時間，孩子們說他們是一個人。」

研究發現，在現在家庭的相處中，手機和平板電腦之類的裝置佔據大部分的時間，舉例來說，在用餐時間，成年人觀看自己的電子設備的頻率是孩子們的兩倍，就算是在一起看電視仍保有相同的模式，孩子在30分鐘內大約檢查了電子設備5分鐘，父母則檢查了7分鐘。

僅僅是這些數據也許不能證明這些電子設備是否真的破壞了相處時間，但確實會讓人心不在焉，傷害了家庭品質，但不可否認這些行動裝置讓家庭活動更加充實，並讓人與外人維繫情誼，因此還需要透過更多研究來進行佐證。

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