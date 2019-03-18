鴻海駁斥優先採購不實傳言　永齡基金會緊急召開記者會澄清

▲鴻海駁斥不實傳言。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜，昨天簽訂合作備忘錄儀式，並宣布成立永齡選物農業銷售平台，一年內要採買1000萬公斤的農產品，卻被媒體錯誤報導，以永齡農場為優先採購對象，對此不僅郭董臉書嚴正駁斥，甚至永齡基金會也將在今天（18日）14:30召開記者會澄清。

郭台銘和高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，並宣布成立永齡選物農業銷售平台，以契作或採購模式與全台優秀農友合作1000萬公斤農產品，提供給鴻海集團500萬名的大陸員工和眷屬，但卻被媒體錯誤報導，導致網友質疑永齡選物平台和永齡農場都是郭台銘旗下公司，根本只是左手進右手出。

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▲鴻海駁斥不實傳言。（圖／翻攝郭台銘臉書）

對此，鴻海集團永齡基金會今天發出聲明表示，關於鴻海集團宣布將成立「永齡農業銷售平台」，全台契作或採購1000萬公斤農產品由產地直送鴻海廠區，初期以高雄為主，記者會全程及新聞稿內容「從未提及優先向永齡農場採購」，因蘋果日報錯誤報導，網友惡意曲解、製圖、散佈，鴻海集團已嚴正要求蘋果日報更正，蘋果日報已表示將在3/19登報澄清，鴻海集團並在此要求媒體將相關惡意新聞連結下架、更正，否則將依相關法律程序進行提告，也籲請網友不要協助散布不實內容，否則將以行動捍衛鴻海集團聲譽。

同時，郭董臉書也發文提到，蘋果日報雖已修正網路內容，今日刊登在報紙上的也是錯誤的，對於這種不實的消息來源，致使網路上掀起抺黑風波，敬告媒體網友，不要再擴大轉傳，在網路上凡走過必留下痕跡鴻海集團不會姑息，也絕對會捍衛自身名譽。

此外，永齡基金會執行長稍早宣布，針對「永齡農業銷售平台」不實報導訊息，將在今天14:30召開記者會澄清。