電價凍漲！　經濟部宣布四月起每度維持2.6元

▲經濟部今天召開電價審議委員會，會中決定四月起電價凍漲。（圖／記者紀佳妘攝）

記者馮建棨／台北報導



經濟部今天（18日）召開今年上半年電價審議委員會，會中委員會通過，由於國際能源價格比台電預期來的低，長期價格預測是持續下跌，因此審議委員會讓電價維持不變，四月份電價將凍漲。

經濟部表示，由於燃料成本是影響電價的主要因素，依據美國能源部能源資訊署(EIA) 的最新預測，今年布蘭特原油價格預測是每桶61美元，另外麥格理銀行預測今年煤價是每噸77美元，不過台電預測價格是油價每桶65美元煤價每噸85美元，原油及煤炭價格預測都比台電提案為低，長期預測是有下跌的趨勢，因此審議會議決本次電價不調整，維持平均電價每度2.6253元。

經濟部指出，依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整是一年檢討2次，原則定為每年的4月及10月，且明定電價調幅最高3%的限制。這次台電提報的電價檢討資料，上漲幅度為6.48%，經審議會審議各項參數合理性後，燃料價格均較去年及本次台電提案為低，可見整體燃料價格處於下降趨勢。經濟部表示，審議會在綜合考量下，為避免短期電價波動對物價造成影響，故議決本次電價不調整，下次將於9月依實際燃料成本進行檢討。

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能源局局長林全能說，這次因為國際燃料成本下跌，是適度反應，而且預估未來能源價格還是下滑，現在就要審慎去處理，不然就會對物價有所影響，未來在持續觀察一段時間再來調漲，「絕對不是某某原因凍漲」，純粹只是反應能源價格。

林全能解釋，燃煤價格下跌是因為去年因全球景氣熱絡讓煤價持續上揚，但是到了去年10月開始就有下跌，因此現在才會有能源價格看緩的狀況。

至於夏月電價的是否要提前到五月來實施，林全能說，經過能源局及經濟部分析之後，過去三年五月份並不是用電量最高的前五名，考量因素不足的情況，還需要多年觀察，之後再來考慮是否要提早。曾文生補充，五月份的用電狀況則是要看氣候的狀況，有時用電量多有時用電量少，因此這還須要長期觀察。

