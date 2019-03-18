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小7攜手瑪莎拉蒂打造品牌店　「史上最狂聯名！」　單店業績成長上看三成

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▲統一超商主管指出，7-ELEVEN目前已有21種複合型態，均是針對不同商圈、消費者需求設計規劃。圖為瑪莎拉蒂品牌聯名店。（圖／統一超提供）

▲統一超商主管指出，7-ELEVEN目前已有21種複合型態，均是針對不同商圈、消費者需求設計規劃。圖為瑪莎拉蒂品牌聯名店。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

7-ELEVEN創新店型又出新招！統一超商今（18）日表示，將攜手超跑瑪莎拉蒂，打造全球唯一與便利商店異業合作的品牌聯名店，預估將帶動單店業績及來客數成長二至三成以上。

為因應消費趨勢轉變，統一超自2008年起開始發展大店格、特色門市及店中店，去年接力發表未來形象店、科技概念店及多元跨業態品牌複合店，今天再公佈與國外領導品牌—「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，強強聯手打造品牌聯名店。

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▲統一超商與海尼根啤酒的品牌聯名店。（圖／統一超提供）

▲統一超商與海尼根啤酒的品牌聯名店。（圖／統一超提供）

統一超商主管指出，7-ELEVEN複合店跨界模式，意在成為引領潮流的零售流通業先行者，目前已有21種複合型態，均是針對不同商圈、消費者需求設計規劃，不僅滿足生活便利所需，更讓街角門市成為消費者休憩放鬆的體驗場域。

為發揮集團綜效，統一超商與國內外共21個品牌合作，像是集團品牌BEING fit、21TOGO、博客來、K•Seren、Mister Donut、DUSKIN、烘焙店等，集團外則有達美樂、生啤酒(KIRIN、三多利、Buckskin柏克金)、台塑、無印良品，甚至與M&M's、海尼根、品客、可口可樂、金莎、樂事、瑪莎拉蒂等，打造期間限定店。

▲統一超商與可口可樂的品牌聯名店。（圖／統一超提供）

▲統一超商與可口可樂的品牌聯名店。（圖／統一超提供）

統一超商主管指出，7-ELEVEN發現複合店的平均來客數與業績較一般門市成長一至二成，顯示多元型態，賦予門市更多樣貌及服務，可有效吸引來客及提升業績。

▲小7開賣達美樂現烤披薩 。（圖／業者提供）

▲小7開賣達美樂現烤披薩 。（圖／業者提供）

以瑪莎拉蒂聯名店為例，其在門市中央打造一座8人用餐長桌，內置精緻的賽道模型，還有46台1:43的瑪莎拉蒂合金模型車的模型車牆，「瑪莎拉蒂」在門市中的展示品價值更逾百萬元，讓一般消費者能親近體會頂級超跑的魅力。

依據財報，統一超商2月份合併營業額194.54億元，較去年同期增加1.22%。轉投資事業部分，海外事業的菲律賓7-ELEVEN持續迅速展店，店數已達2570店，較去年同期增加257店，整體業績較去年同期成長超過20%。

▲統一超商108年2月合併營收表。（圖／統一超提供）

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關鍵字：統一超商,7-ELEVEN,瑪莎拉蒂

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