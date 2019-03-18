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蘋概三雄領軍、5G點火助攻　台股終場上漲73點飛越10,500大關

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

上周五歐美股收紅，亞股今（18）日也續強，在蘋概三雄強攻下，盤中來到10,481.24點，一舉攻上10,449點年線位置點，續創今年新高。終場在5G族群助攻點火下，集中市場加權指數開高走高，上漲73.46點，收10,512.70點，成功飛越10,500大關，漲幅0.70%，成交量為新台幣1,158億元。

蘋概三雄今日走揚，股王大立光（3008）終場小漲0.65%，至4,670元；台積電（2330）小漲0.84%，至241元；鴻海（2317）上漲最多1.4元，漲幅1.98%，至72元。

而今日盤面焦點為5G題材，帶動今天PCB族群強勢，包括欣興（3037）攻上漲停，至28.45元；嘉聯益（6153）上漲逾4.2%，至32.2元；台燿（6274）小漲0.48%，至104元。

請繼續往下閱讀...

美國聯準會（Fed）在本周台北時間20日公布利率決策，預料將維持基準利率區間為2.25%至2.5%不變，市場將關注四大重點有決策聲明與主席鮑爾的記者會發言、最新利率點狀圖、最新經濟成長與通膨率預測，以及是否宣布停止縮表時程表。而21日台灣中央銀行第1季理監事會議將舉行，因國內外經濟成長減緩，加上物價漲幅不成疑慮，市場預期，央行貼放利率將「連11凍」。

中美貿易協商重燃樂觀希望，美國股市上週五收高，波音股價反彈上漲 1.5%，Broadcom 公布上季獲利優於預期，其股價大漲逾 8%，漲勢領先。四大指數分別上漲0.5%~2.9%。

投顧法人指出，歐美股上漲，加上蘋果強彈，台股上週反彈198點，今日電子股續強，表現強勢；但大盤已大漲1千多點，來到點年線位置，解套壓力將越來越重，慎防後市震盪將加劇。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,蘋概股,5G

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