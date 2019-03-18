躍獅聯手神腦　打造全台首間藥局O2O線上旗艦店

▲躍獅連鎖藥局總經理陳美孜。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘（8403）旗下躍獅連鎖藥局今天（18日）宣布，聯手神腦國際策略結盟，打造的全台第一間藥局自有品牌O2O線上旗艦店正式上線，不僅為傳統的藥局產業創新服務和選品模式，也為神腦轉型為全商品的營運模式助攻。

躍獅連鎖藥局是全台灣第一的連鎖藥局品牌，更是第一家超越以處方箋領藥為服務內容，轉型成為「社區健康顧問」的思維領先者，這次躍獅連鎖藥局首間線上旗艦店選擇與神腦線上合作，以「躍獅嚴選」為概念，由藥師、營養師、護理師組成的核心團隊，嚴選優質商品，專業照護民眾健康。

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▲躍獅聯手神腦打造全台首間藥局O2O線上旗艦店。（圖／躍獅提供）

躍獅連鎖藥局總經理陳美孜表示，因應社會老化趨勢，藥局在民眾健康上扮演的角色越來越吃重，自從去年5月，躍獅連鎖藥局與盛弘醫藥集團、敏盛醫院共同打造完整的健康生態圈，現在再藉由神腦策略聯盟，讓服務範圍擴大，真正實踐躍獅連鎖藥局作為「社區健康顧問」的使命。

陳美孜補充說明，現代人對於保健需求習慣從網路獲取資訊，然而，網路資訊來源往往無從追究，五花八門的行銷手法也有可能壓過商品本質，因此身為民眾的社區健康顧問，躍獅連鎖藥局從每個階段民眾所需的角色來發展核心團隊，專業藥師、營養師、護理師各司其職，從預防保健、藥物諮詢到維護健康，讓民眾的健康沒有模糊地帶。

相較近年所談的智慧醫療科技，多半強調儀器的準確度與醫療人員使用體驗的優化，而藥局的角色相較醫院，對於民眾日常生活有更緊密的銜接，因此躍獅連鎖藥局在科技力量導入上，更強調「民眾生活場景運用智慧化」，從雲端大數據分析與智慧化兩大主軸出發、為消費者創造更多的價值，同時也為接下來的「在宅服務」做準備。

▲躍獅連鎖藥局總經理陳美孜。（圖／躍獅提供）