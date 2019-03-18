小資族注意！手機號碼就能辦第2彈　貸款後信用卡來啦

▲有中華電信的手機號碼，就可以向凱基銀行申請信用卡。（圖／凱基銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

金管會開放金融科技監理沙盒後，金融創新服務就陸續開花。凱基銀行今（18）日宣布，手機號碼辦金融服務再推出第二彈，繼辦理貸款之後，還可以辦理信用卡，提供小資族、信用小白們的新選擇。凱基銀表示，只要擁有中華電信號碼6個月以上，且繳款正常的用戶，就可以在線上申請完成，信用小白們也可望因信用加分申請到人生的首張信用卡，且新戶在6月底前核卡且再30天內刷滿888元，還可以折抵電信費用500元。

監理沙盒第一波辦信貸 5個中1個是信用小白

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凱基銀行的監理沙盒第一波，是透過中華電信門號辦理貸款，去年12月5日開放，已經超過3個多月。運用大數據資料分析，跨業鏈結電信資料，開發「行動門號身分認證」技術，在強調個資保護前提下實現「客戶資料可攜權」，為國內第一件運用金融科技創新實驗計畫所打造的信貸商品。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，第一階段創新監理沙盒實驗成效顯著，進入審查案件的每5位申請人中，就有1位是從未使用銀行服務的信用小白，達成實踐普惠金融的精神。

實驗計畫的客戶滿意度平均為9.62分(滿分10分)，主因是申辦流程簡易、步驟說明清楚、審核速度比預想得快，深受申辦人認同。此外，「行動門號身分認證」技術能有效排除非本人申請的案件，提升數位平台的身分驗證能力，且透過電信評分，可確實掌握小白客群的風險樣貌，提升其取得金融商品的機會。

手機號碼可辦卡 成為人生首張信用卡

凱基銀行表示，即日起啟動的「手機門號辦信用卡」，為金融科技創新實驗計畫第二波，符合身分的中華電信用戶只要輸入五個畫面、拍身份證正反面、名片正面、存摺等財力證明正面等4張照片，平均手機操作6分鐘即可完成申請。

凱基銀個人金融總處長敖蓓寧指出，目前使用凱基信用卡綁定Apple Pay的卡友中，40歲以下年輕人佔比是40歲以上壯年族群的2倍，每季消費金額可達2.5萬元，而行動支付的崛起，更喚起年輕族群申辦信用卡的需求。年輕人、新創世代往往因幾乎沒有和銀行往來的記錄、工作特性無法提供固定薪資證明，以致於不容易申請到信用卡，「手機門號辦信用卡」讓小白客群透過鏈結電信往來記錄而有機會取得信用加分，年輕族群可以藉此創新實驗計劃取得和金融機構往來第一張門票。

有了信用卡之後，小資族、年輕人還可綁定LINE PAY、APPLE PAY、街口支付等電子行動支付，享受快速便捷的金融科技服務外，更為日後人生不同階段的資金需求累積信用資本。敖蓓寧指出，為鼓勵更多年輕、新創世代加入實驗計劃，即日起至6月30日前使用手機門號辦信用卡並完成核卡，30天內刷滿3筆888元，即可享有電信資費500元的折抵優惠。