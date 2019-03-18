3款新刮刮樂今上市　頭獎最高200萬、30萬獎金有9個

▲「獎金獵人」、「打地鼠」、「好運連連」3款新刮刮樂。（圖／台彩提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩今天(18日)新推出3款刮刮樂，包括「獎金獵人」、「打地鼠」及「好運連連」，總獎項超過407萬個，其中以「獎金獵人」頭獎200萬元最高，名額有4個；另兩款刮刮樂最高獎金30萬，共有9個名額。三款刮刮樂整體中獎率超過30%，總獎金超過11億元。

今天推出的「獎金獵人」刮刮樂，是以消費者熟悉的飛鏢射氣球為遊戲概念，每張售價200元，依「對中的分數加總」對應獎金表中的中獎獎金，頭獎200萬元有4個名額，二獎10萬元也有9個名額，超過22萬個1000元以上的獎項，總獎項超過137萬個，總獎金超過5.9億元，整體中獎率約30%。

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每張售價100元的刮刮樂「打地鼠」及「好運連連」，其中「打地鼠」以遊樂場常見的打地鼠遊戲機為主題，最高獎金30萬元共有4個，票面以5隻表情逗趣又俏皮的地鼠設計成5局遊戲刮區，搭配「一刮即中」的簡單玩法，高達5次中獎機會，整體中獎率達33%。

「好運連連」最高獎金30萬元共有5個，遊戲玩法為「O」、「X」符號連線的井字遊戲，於遊戲區刮開後只要任一直線、橫線或對角線刮出3個「O」或3個「X」，即得該局遊戲獎金欄獎額，共有2個遊戲區，整體中獎率也達33%。