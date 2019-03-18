全台放無薪假人數減少203人　這3家中型企業一口氣少180人

▲根據統計，全台實施無薪假共有18家企業，實施人數289人，較上期減少203人。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（18）日公布最新無薪假統計，全台實施無薪假共有18家企業，較上期減少5家，實施人數289人，較上期減少203人。勞動部表示，上期有3家中型企業停止實施無薪假約180人，使得這期實施人數大幅減少。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計，截至今（2019）年3月15日，全國實施無薪假的事業單位共有18家、影響人數達289人。此外，與上期（今年2月28日）實施家數共23家，影響人數492人相比，累計減少5家，實施人數則減少203人。

請繼續往下閱讀...

從行業別進一步分析，這次實施無薪假的18家事業單位中，「金屬機電工業」共有4家、實施人數119人，「資訊電子工業」也有2家、實施人數43人，而「化學工業」則有2家、實施人數12人，其他類別也有10家、實施人數115人。

勞動部官員表示，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。

勞動部官員指出，這期雖然有新增2家事業單位實施無薪假，不過實施人數並不多，以及上期減少實施無薪假的7家事業單位中，有3家中型企業停止實施約180人，使得本期實施人數大幅減少。