羅麗芬-KY去年EPS11元創新高　配發股利8元

▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

羅麗芬-KY（6666）公布2018年全年合併營收13.58億元，歸屬母公司稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘11.09元，同時董事會通過2018年度盈餘分配案，決議配發現金股利7元、股票股利1元，配發率達70％。

羅麗芬2018年繳出亮眼成績，全年合併營收13.58億元，年增56.37％，歸屬母公司稅後淨利4.3億元，年增79.67％，每股稅後盈餘達11.09元，均創下歷史新高，主要受惠大陸女性對專業美容服務需求進入常態化，專業線護膚產品業績呈跳躍式成長，不過滲透率仍有相當大的成長空間，看好今年業績將保持強勁成長動能。

請繼續往下閱讀...

同時，羅麗芬董事會通過2018年度盈餘分配案，決議配發現金股利7元、股票股利1元，配發率達70％，羅麗芬表示，公司幾乎無負債經營，因此決定將盈餘回饋股東，未來仍維持50％以上的配息政策，與股東共享營運成果。

▲羅麗芬主持華視全新綜藝《姐姐愛時尚》。（圖／記者屠惠剛攝）

展望今年營運，羅麗芬產品在2018年底覆蓋的美容院店家數逾3,500家，滲透率提高到23.73％，今年仍將持續拓展終端市場，目標到年底覆蓋超過4,000家美容院，並持續提高產品覆蓋率。

產品方面，明星商品芙蓉霜／呼吸霜2018年銷售143萬套，銷售額成長70％，去年進行改版升級且同步提高售價，預計今年仍是羅麗芬業績成長的一大動能，同時今年將首度推出全新的身體保養品牌，搶攻高度個人化產品。

品牌營銷方面，羅麗芬簽約鍾麗緹作為品牌形象代言人，預計從今年第2季開始大量在大陸投放帶狀廣告，而且在羅麗芬回台上市後，也吸引台灣電視台共同合作，由董事長羅麗芬親自主持的知識型節目《姐姐愛時尚》，將在3月21日華視頻道首播，為台灣市場進行布局與暖身。