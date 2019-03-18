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生活好難！薪資成長停滯不前創新低　逾百萬人身兼兩職

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▲上班族,失業,工作壓力,職場,煩惱。（圖／達志／示意圖）

▲有超過100萬名澳洲人為了應付生活開銷，需要身兼兩份工來維持生計。（圖／達志／示意圖）

財經中心／綜合報導

在澳洲，有超過100萬名澳洲人為了應付生活開銷，需要身兼兩份工來維持生計，去年第4季中，人數增加了3.3個百分點，而這數字仍在持續增長中。

根據news.com.au報導，反對黨工黨就業部發言人奧康諾爾（Brendan O'Connor）13日表示，澳大利亞統計局（ABS）的勞動力數據顯示，去年第4季度，身兼兩份工作的人數增加3.3個百分點，這意味著，1270萬名澳洲人當中，有近8%的人需要兩份薪資來過生活，另外還有超過100萬人正在待業中，找不到工作機會。

請繼續往下閱讀...

奧康諾爾表示，「很明顯的，對很多人來說，除了工資以外的一切都在上漲。」身兼兩份工作人數的上升與澳洲人的生活花費上漲約2.5%相關，僅上漲2.27%的工資無法讓他們維持生活水平。

▲▼工黨領袖薛頓（Bill Shorten）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲工黨領袖薛頓將最低工資做為黨內競選的核心。（圖／pixabay）

這份數據強調了反對派的警告，工資需要提振，他們也同時對於政府要改善就業人數的諾言發出質疑，工黨領袖薛頓（Bill Shorten）將最低工資做為黨內競選的核心，他提出，「最低工資不該只是維生工資」，積極推動提高最低工資。

但相反的是，企業卻認為，加速工資上漲反而會扼殺就業機會，應該先提高經濟生產力才是最重要的，然而近年來的調查結過卻是，生產力年年攀升，工資成長率卻連連下降，失業率維持在5%。

薛頓表示，「兼差兩份工作這樣的情形只顯示出澳洲人被迫努力維持生計一事，但澳州工資的成長卻創下歷史新低，工資停滯不前、加班費減少，能源帳單、醫療費用及兒童托育方面的費用卻持續飆升，生活變得更加吃緊。」

這樣的狀況讓越來越多人不得不接受第二份工作，薛頓說，「工黨正在研究如何拉高最低薪資，因為最低工資與生活工資間的差距隨著時間推移不斷擴大，這是一個大問題。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：澳洲,薪資,兼職,最低薪資

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