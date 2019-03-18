央行21日第一季理監事會議登場！金融圈預測利率將「連11凍」



▲中央銀行總裁楊金龍曾暗示此次利率政策我國沒有升息的必要性。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會本周20日將公布利率政策，同時中央銀行也將於21日召開今年第一季理監事會議，市場高度關注央行究竟會不會升息？還是降息？《ETtoday新聞雲》彙整央行研究報告、經濟學者、金控、投信、投顧等金融業者意見，大多預期本周四政策利率將按兵不動，重貼現率將連續11凍，維持1.375%不調整。

央行總裁楊金龍曾於3月初赴立法院質詢報告中暗指，目前全球經濟前景面臨四大風險，包括美中貿易戰爭，中國大陸經濟放緩幅度大於預期，英國脫歐不確定性以及地緣政治衝突升溫；今年以來，美國、中國大陸、歐洲與日本等四大央行也多釋出寬鬆貨幣政策訊息，部分新興市場經濟體貨幣政策立場也趨於審慎。

且楊金龍於質詢中指出：「去年底我們沒有升息，如果第一季的經濟數據與上季差不多，當然也沒有升息或降息道理」。市場解讀，因國內外經濟成長表現不如預期，且四大央行貨幣政策轉「鴿」，楊金龍提前釋出我國「沒有升息的必要性」，推測本周央行將維持現行重貼現率1.375%不變。

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▼全球經濟放緩，各國央行不談升息。（示意圖／路透社）

券商主管認為，基於經濟數據與各國貨幣政策因素，央行利率恐將維持現狀很長一段時間，儘管此次恐不會升息，未來也有可能甚至調降利率。因此，務必密切關注楊金龍理監事會議後的會後談話，從中推敲央行未來利率是長期躺平不動，還是有可能下修。若如市場預測不升息，屆時股匯市也不會有太大的波動。

外商銀行主管認為，央行2018年底發布的2019年經濟成長率預估為2.33%，但21日應該也會跟著下修，就升息重要指標的通膨來看，楊金龍也曾說過，央行對2019年CPI及核心CPI年增率預估分別為1.05%及0.93%，與升息門檻的通膨2%相比，有不小的差距，更強化此次利率連11凍的可能性。

投信經理人認為，去年美國聯準會升息四次，但隨聯準會升息進入尾聲，歐洲央行維持利率不變，主要央行貨幣及利率政策轉向，「目前預測，聯準會今年最多升息一次，甚至不排除不升息的可能，與去年狀況截然不同，我國央行更沒有升息的必要性。」

台經院景氣預測中心主任孫明德也表示，去年第四季經濟成長率下滑明顯，由上半年超過3%，降到第四季不到2%。而台灣的出口轉差，今年上半年雙位數不再成長，第四季出口零成長，物價也軟趴趴，12月甚至出現消費者物價指數（CPI）不漲反跌的情況等，這些因素都會成為利率維持不動的主要原因。

而事實上，根據外媒爆導，因全球經濟放緩，全球各國央行也已紛紛停止升息腳步。歐洲央行（ECB）7日會議後也改採寬鬆政策；美國聯準會（Fed）官員曾暗示此次升息的意願也大為降低；中國大陸本周也將推出刺激經濟方案；而日本央行也正在討論是否應該再採取更多刺激措施。