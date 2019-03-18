獨／台北烘焙展首度躍上亞洲舞台　逾30業者十月挺進越南　搶攻新南向商機

記者林淑慧／台北報導

一年一度的烘焙展人氣強強滾，台北市糕餅公會理事長高垂琮透露，今年十月將率隊前往越南舉辦烘焙展，這將是台灣烘焙業盛事首度輸出海外，首批將有超過三十家業者隨行，一同搶攻新南向烘焙商機。

▲台北市糕餅公會理事長高垂琮（左二）表示，亞洲漢餅大賽未來在亞洲各國輪流舉辦，讓「新漢餅潮」真正於華人世界流行。（圖／台北市糕餅公會提供）

請繼續往下閱讀...

近年台灣麵包師傅屢獲世界比賽冠軍，讓烘焙產業蓬勃發展，依據經濟部統計，國內烘焙相關年產值約600億元；今年台北烘焙展的展出規模更勝以往，共有417個廠商參展、共1800個攤位，均創下歷史新高。

高垂琮表示，漢餅是華人共同的味覺記憶，今年特別邀請越南、香港及菲律賓業者來台舉辦「亞洲漢餅創新論壇」，探討各國漢餅市場概況，也達成明年攜手舉辦亞洲漢餅大賽的共識，「宣示強強聯手把（漢）餅做大！」

「漢餅的基礎功要打好，維持漢餅的傳統技藝，創意則由年輕人來發揮。」國際華聯烘焙總會理事長伍威全認為，亞洲漢餅大賽未來在亞洲各國輪流舉辦，讓「新漢餅潮」真正於華人世界流行。

▲台北國際烘焙展今年舉辦第一屆漢餅大賽，業者主打時尚創意來為作品加分。（圖／台北市糕餅公會提供）

越南亞洲餅家公司董事長高肇力指出，漢餅大賽最後仍須回歸市場性，「要賣得出去才是重點，」他以自家為例，曾推出月餅皮以巧克力、內餡以越南咖啡做成的漢餅，連比利時人都大讚，重點是能夠因地制宜，應用在地食材，並順應當地口感。

台北國際烘焙暨設備展受到烘焙業內及業外人士的高度關注。比較前兩年台北國際烘焙暨設備展參觀人次，2017年有15.7萬，2018年則是突破16萬，今年保守預估參觀人次上看16.5萬人次，不僅維持逐年成長的趨勢，亦可望續創新高。