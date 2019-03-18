郭董小編向高鐵合照正妹致歉　「希望大家別鞭小編鞭太兇」

▲郭董小編在臉書向高鐵合照正妹致歉。（圖／翻攝郭台銘臉書）



財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘昨天（17日）搭乘高鐵南下高雄，並在臉書放上與美女服務員的合照，結果後來傳出可能因為台灣高鐵規定，不宜與旅客合照影響服務而受累，雖然台灣高鐵隨即發出聲明，不過小編仍在郭董臉書向正妹致歉，並表示「希望大家別鞭小編鞭太兇」。

郭台銘搭乘高鐵南下高雄，在臉書曬出跟高鐵正妹服勤員的合照，並PO文表示，「等等就要和大家直播見面啦，在車上有超貼心，服務超好的美女服勤員，貼美女圖，讓大家在星期天賞心悅目，等會兒見。」結果原本稱讚的美意卻因高鐵有內規，差點害到這名服勤員。

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▲郭董與高鐵美女服務員合照。（圖／翻攝郭台銘臉書）

雖然隨後高鐵發出聲明表示，謝謝郭台銘董事長對高鐵服勤員的讚美，但是高鐵第一線車務及站務同仁的工作，是以服務旅客為主，「不得與旅客合照」，以免影響服務其他旅客，不過該名服勤員在結束勤務後，第一時間就有向高鐵主動回報狀況，因此不會懲處該名員工。

同時，郭董臉書小編也在該篇發文補充，小編對這位美女和郭董都覺得很抱歉，沒搞清楚規定就亂拍照，希望大家別鞭小編鞭太兇，小編會致電高鐵向這位盡責又美麗的服務員道歉，對此，有網友直接回應，不會怪小編，不知者無罪，並稱小編也辛苦了，傳達郭董第一手訊息功不可沒，還給予加油鼓勵。