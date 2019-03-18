報稅系列／會計師教你　4大族群不可忽略的報稅大事

▲財政部將4大扣除額提高，如果公司有預扣的話，也要記得申報，才可以退稅喔。（圖／免費圖庫pakutaso、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季又快到了，今年所得稅除了標準扣除額、薪資特別扣除額有較大幅度調整， 可減輕大家繳稅負擔外，今明兩年在不動產財產交易所得、股利所得、薪資扣除額等所得稅計算及申報規定皆有重大變動。KPMG安侯建業聯合會計師事務所家族稅務辦公室版主持會計師許志文提醒不同族群，包含小資族、存股族、換屋族、白領上班族、應注意相關申報規定：

一，小資族減稅小確幸 7月底可拿到退稅

請繼續往下閱讀...

今年標準扣除額從原本去年的9萬元調高到12萬元，薪資特別扣除額則從去年的12.8萬 元一口氣調高到20萬元，對剛出社會還沒有什麼家庭負擔的小資族而言，可算是減稅福音，以去年適用所得稅率5%為例，以上兩項扣除額調整，可讓小資族少繳5,100元。

安侯建業聯合會計師事務所楊華妃協理提醒，公司於給付薪資時如有預先扣繳稅款，此時需辦理所得稅申報，才可將該扣繳稅款退還。建議小資族、首報族可選擇以網路申報，則退稅時屬第一批退稅，可在7月31日即拿到退稅款。

二，把股票當定存 收入不同選擇方式就不同

去年有參與除權息的存股族要注意，今年股利所得申報是採二擇優的申報方式，對大部分適用所得稅率在20%以下的族群而言，可以選擇與綜合所得稅一起計算，扣抵8.5%、享有上限8萬元的可扣抵稅額上限比較有利；至於對於綜合所得稅申報適用稅率在30%或40%的人，建議可採分開計稅28%計算稅額會比較划算。KPMG會計師游雅絜舉例，假設年收入60萬元的上班族，股利所得有30萬元，幾乎可以不用繳納綜合所得稅稅額；但是如果是分離課稅的話，所得稅和股利所得稅共計9萬3,000元，這一相差之下，將近有9萬多元的差額。

▲把股票當定存的族群，如果是一般收入，股息數十萬元的話，選擇合併報稅比較有利。（示意圖／達志影像）

三，換屋族 夫妻相互贈與財政部從寬認定

自2016年開始實施房地合一實價課稅以來，不動產取得時點將會影響出售房地利得計算 及申報方式。其中夫妻在2016年夫妻互贈房地之後再出售，在計算所得時，原係按實際出售收入減除受贈時成本計算不動產交易所得，但由於實務上有不少案例，因夫妻互贈房地於出售後，在計算財產交易所得時遇到成本認定的問題。

因此財政部在2017年放寬規定，出售時是以配偶間第1次相互贈與前配偶原始取得該房屋、土地之日為取得日，並依其原始取得原因（例如出價取得、繼承或受贈）來計算成本。換句話說，如果先生是先向第三人購買房地後贈與給妻子再出售，可依照先生原始買入成本來計算財產交易所得。

四，林若亞條款將上路 高收入者今年就要蒐集單據

KPMG表示，現行薪資所得不論薪資多寡，皆採同一固定金額減除，導致薪資所得1,000萬元的人與 薪資所得100萬元的人，薪資扣除額均為20萬元，此與其他類別所得可實額減除計算方 式具有差別待遇 。因此遭大法官釋字第745號解釋文宣告與憲法第7條平等權保障之意旨不符，相關機 關應於該解釋公布之日起二年內(2019年)，檢討修正所得稅法相關規定。



行政院院會於通過「名模條款」所得稅法修正草案（又稱林若亞條款），薪資所得有從現行定額扣除的單軌制，改為「雙軌」並行，新增核實的「實額減除」兩種方式。薪資所得者不分行業類別，均得擇一擇優適用。財政部參考各國薪資所得課稅制度及各界意見，列出 「治裝費」、 「職業上工具支出」及「進修訓練費」，每項減除上限各為薪資所得的3 ％，預定今年1月1日起實施（因立法院尚未通過，將回溯認定），明年5月申報所得稅時適用，外界認為除了藝人之外，律師、醫師等高所得者都可望受惠。

KPMG提醒高薪族群，3項特定費用應與所從事職業具直接關聯性，「職業專用服裝費」包含因工 作內容具危險性購買加強防護服裝之支出、律師購買出庭所需穿著法袍之支出及模特兒為舞台表演購買專用服裝的支出等，需符合與提供勞務直接相關、必要實質負擔、重大性、共通性等四大原則。為避免浮濫或虛報奢侈非必要支出，財政部也另訂定各費用項目每人全年減除金額以其薪資收入的3%為限，所以估計全年收入要超過222~660萬者，可望受惠。

▼林若亞條款今年可望修法通過，高收入族群要蒐集單據以利明年報稅（資料照／記者黃克翔攝、示意圖）