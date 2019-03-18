千禧世代助攻！愛爾蘭威士忌在美銷量成長

▲美國千禧世代推動愛爾蘭威士忌在美國的銷量。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

鮪魚罐頭、摩托車和鑽石的銷量逐漸下滑可能與美國千禧世代拖不了關係，但愛爾蘭威士忌卻可能受惠於這群人。

據CNBC報導，愛爾蘭食品委員會指出，在過去5年內，愛爾蘭威士忌在美國的銷量成長了61％，僅僅在2018年一年中，銷售額就與前一年相比成長9.4％，淨收入達到10億美元。Distilled Spirits Council首席經濟學家David Ozgo分析指出，截至去年為止，已經是連續第9年烈酒瓜分啤酒的市占率。他也表示，美國千禧世代之所以能夠推動愛爾蘭威士忌在美國的銷售成長，主要是因為他們願意在更高品質的酒上花錢。

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雖然愛爾蘭威士忌在美國和其他地區的銷售有逐漸成長的趨勢，但愛爾蘭威士忌的銷售量在烈酒界仍只占不到3％。為了改善這樣的情況，烈酒公司開始在品牌行銷上注入更多心力，例如全球最大烈酒供應商Diageo於2017年重新以Roe & Co品牌打進這個市場，相關行銷花費較前一年增加20%。報導指出，愛蘭威士忌喝起來比蘇格蘭威士忌更順口、不嗆，也與美國、加拿大那種較甜的口味不太相同。

目前威士忌市場由法國烈酒公司Pernod Ricard旗下的Jameson威士忌佔有領先地位，但已經有許多新興企業逐漸在這一行做出自家的口碑。