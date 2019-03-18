限今天！網銀台幣換匯拼大優惠　20萬台幣換美金多拿7美元

▲今天透過網銀換美金可省下3.5分。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

銀行換匯優惠再出新招！兩家銀行不約而同打出「限時」的換匯優惠，滿足近期有外幣需求的民眾。中信銀行祭出「每月特定日換匯」，第一天是在今天(18日)上午9時至下午3時30分，客戶在中信APP或網路銀行換匯可享有14種幣別換匯優惠；玉山銀行也有「玉山特匯日」，每月舉辦至今已邁入第4年，預計這月份也會再推出。

中信銀行近期宣布推出每月特定日換匯，首次今天上午9時至下午3時30分開始，中信銀的客戶透過中信銀APP或網路銀行用新台幣換匯，可享有14種幣別的換匯優惠。

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中信銀限定在今天兌換美元，最高可省下3.5分。而近期也很多國人準備要去日本賞櫻，今天換日圓最高可省下0.14分，人民幣今天也最高可以省下1.47分，另外還有歐元、港幣、澳幣、英鎊、泰銖、紐西蘭幣、南非幣、瑞典幣、加拿大幣、新加坡幣、瑞士法郎等14種外幣可兌換。

以20萬新台幣去兌換美元，原本透過網銀換匯一般是可以拿到6469美元，今天換美元則是6476美元，等於今天可以多拿7美元。又假設拿8萬新台幣去換人民幣，一般網銀換匯可以拿到1萬7316人民幣，今天換匯可拿1萬7371人民幣，等於多拿55元人民幣。

但人民幣兌換今天只限定2萬元人民幣，最低交易金額限等值100美金，最高單日累計交易不得超過等值50萬美金，且如果是換匯後轉入他人帳戶，則不得超過等值30萬美金。

其實每月限定一日的換匯優惠活動，最早是從玉山銀行開始，玉山銀行每月舉辦「玉山特匯日」活動至今已邁入第4年。

玉山銀行是針對網路銀行客戶，買外幣跟外幣定存都有匯率與利率雙重限定優惠，這個月預計20、21日推出優惠，針對國人常用的美元、日圓給予換匯優惠；外幣定存部分，則會在有美元跟人民幣，提供6個月的高利定存，但有限定組數。