全球指數化規模逾5.2兆美元　台灣指數公司今新增2檔盤中即時指數



▲全球指數化投資規模持續成長，台灣也新增盤中指數以及即將上線的ETN，提供給投資人更多樣的選擇。（圖／Pixabay）

記者劉姵呈／台北報導

根據ETFGI研究， 2019年截至1月底止，全球指數化資產規模約5.2兆美元，且吸引近174億美元的資金淨流入，顯示全球指數化投資的趨勢仍持續增長。而台灣指數公司今（18）日起發布「電子菁英30報酬指數」、「特選外資豐擁50報酬指數」的盤中即時指數，篩選財務體質優良的成分股編製主題型與Smart Beta指數，希望豐富指數化連結標的多元性。

台灣指數公司表示，台灣指數化應用發展也跟隨國際資本市場的腳步，現在投資人除了可投資ETF、指數基金、指數權證等商品外，今年4月也將新增ETN。

首先，「電子菁英30報酬指數」具備股票流動性的台灣電子業上市公司中選出在營運穩定性、營業毛利與獲利能力、配息等指標皆列為前段班的中大型產業菁英。成分股多數為大型上市電子股，30檔指數成分股即占上市電子產業股票總市值約6成，具有台灣電子產業代表性。台灣指數公司原只編製「電子菁英30報酬指數」收盤指數，為配合兆豐證券採用及發行ETN而發布即時報酬指數。

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第二，「特選外資豐擁50報酬指數」參考市場偏好所編製，為使指數具有可投資性，成分股需符合流動性篩選標準，並且透過財務指標的篩選，排除獲利能力不符條件的公司，再以外資持股市值由大至小排序，選取50檔成分股，利用自由流通市值加權，並透過一年4次定期審核調整成分股組合，使指數走勢更能反應整體外資持股調整，以表現外資投資符合特定基本面條件股票組合的績效表現。