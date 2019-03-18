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勝利性醜聞害慘五大經紀公司　SM、JYP等市值蒸發6千億

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▲勝利接受調查。（圖／達志影像）

▲BIGBANG成員勝利在上月26日遭警方以涉嫌安排性招待為由進行調查。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

南韓娛樂圈在上個月爆發的性醜聞震驚眾人，國內五大上市娛樂公司也為此受牽連，總市值約蒸發6000億韓元（約178億台幣），而整起事件牽涉到的藝人也如雪球般越滾越多，一併降低投資人對娛樂股的興趣。

根據《韓國時報》報導，南韓天團BIGBANG成員勝利在上月26日遭警方以涉嫌安排性招待為由進行調查，他所投資的夜店也涉嫌性暴力、毒品氾濫等問題。

請繼續往下閱讀...

此醜聞一爆，南韓五大娛樂經紀公司YG娛樂、JYP娛樂、SM娛樂、Cube娛樂及FNC總市值在15日跌至2.7兆韓元，與2月25日的3.3兆相比，損失約6000億韓元，跌幅多達17.5%。

即便已經鬧得沸沸揚揚了，醜聞卻越鬧越大，CNBLUE成員李宗泫、FTIsland隊長崔鍾訓、歌手鄭俊英等知名男星也被爆出在聊天室中分享秘密拍攝10名女性的影片，這些都連帶讓投資人對娛樂股興致缺缺。

HMC投資證券公司研究員Yoo Sung-man表示，由於每天都有新的指控和這起性醜聞有關，投資人對投資的不確定性增加，情緒也會受到影響，Yoo Sung-man說，「娛樂公司需要花很長的時間才能重新獲得投資人的信任。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：性醜聞,勝利,YG,JYP,SM,Cube,FNC

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