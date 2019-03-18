還剩14天特休！主管狠打壓...離職媽「霸氣回擊」老闆超慌　網卻嘆虧大了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女職員在目前這間公司工作6、7年，計畫今年離職的她，已辦好手續確定3月離開，並打算消化剩下的14天特休，沒想到主管百般打壓，讓她氣得做出反擊，最後不只堵住對方的嘴，甚至連老闆都出動安撫她。雖然許多網友都拍手叫好，但也有不少人感嘆，「虧大了！」

女網友在dcard發文寫道，母親2月就簽好手續，確定3月底離職，由於還剩下14天特休假，她打算直接在3月全放掉，也就是20個工作天中，只上6天班，然後領1個月的薪水。

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公司事後覺得太虧，想讓她3月初就離開，於是上司跳出來說，「那妳今天收一收，明天就可以不用來了」，還表示會把14天特休換成薪水補給她，結果沒多久又改口，不但阻撓這件事，還強硬地表態，「公司是有權力解僱員工。」

當下母親瞬間暴怒，直回「我都照著勞基法走，還是我們打電話到勞動部問問？」同時，把早就準備好的資料給主管，讓對方啞口無言，最後甚至驚動老闆。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國）

老闆出面後，看到她手拿資料以及蓋有自己印章的離職申請書，態度馬上放軟，除了安撫外，還不斷想撇清關係，無辜地說「都是秘書亂蓋章，這個我沒看過」、「叫妳現在走人不是我的意思，是他們在講的」。

網友們看完覺得大快人心，紛紛笑回「媽媽就是不一樣」、「霸氣，我喜歡」、「這才是勞工的正確態度，不是只是每天抱怨然後再對老闆陪笑」、「推，長知識」。

另外，許多人有不一樣看法，認為其實這樣才虧，「非自願離職不是還能領失業救濟金嗎？（雖然也是納稅錢..）」、「覺得這位媽媽沒有很霸氣，因為虧大啦」、「非自願離職更好，拿更多，而且連3月的6天都不用做」、「弄到非自願離職更賺！還有勞保半年補助能領」；不過有網友分析，「其實非自願離職，會註明公司原因，雖然都會寫因公司因素...之類，也可以拿到比較多錢，但對未來會在意履歷上怎麼寫，跟有要去面試大公司的，還是不太建議吧！」

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