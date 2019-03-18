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三大利多加持　台股早盤漲逾40點一舉站上年線

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

近期亞股與美股走勢脫鉤，台股上周也在亞股攀揚帶動下走強，大型與中小型個股輪動快速。而今（18）日亞股走揚，隨著美股三大指數收紅、外資期現貨同步作多以及投信連五買作帳行情啟動等利多，台股也跟著翻紅，集中市場加權指數開盤上漲15.95點，以10,455.19點開出，在蘋概三雄強勢助攻下，電金傳齊攻，指數漲幅擴大逾40點，指數最高來到10,481.24點。

美國聯準會（Fed）在本周台北時間20日公布利率決策，預料將維持基準利率區間為2.25%至2.5%不變，市場將關注四大重點有決策聲明與主席鮑爾的記者會發言、最新利率點狀圖、最新經濟成長與通膨率預測，以及是否宣布停止縮表時程表。而21日台灣中央銀行第1季理監事會議將舉行，因國內外經濟成長減緩，加上物價漲幅不成疑慮，市場預期，央行貼放利率將「連11凍」。

中美貿易協商重燃樂觀希望，美國股市上週五收高，波音股價反彈上漲 1.5%，Broadcom 公布上季獲利優於預期，其股價大漲逾 8%，漲勢領先。四大指數分別上漲0.5%~2.9%。

請繼續往下閱讀...

法人表示，上周五成交量創近期高點，攻過前高10,400點，今日早盤在諸多利多下雖報喜，但年線壓力沉重，持股建議採取汰弱留強的操作方法，短線上爆量之個股也需注意操作節奏。

ET快訊
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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,美中貿易,FED,升息

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