板橋國小好強！郭董、韓國瑜皆校友　同框high秀手帕唱校歌

▲郭台銘、韓國瑜同框秀手帕。（圖／翻攝郭台銘臉書）

財經中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘17日下午與高雄市長韓國瑜兩人首度在高雄軟體園區碰面，結束完簽署備忘錄記者會後，韓國瑜盡地主之誼，帶郭台銘來高雄知名燒烤店「碳佐麻里」用餐，一群人在裡頭吃了兩個多小時，同為板橋國小畢業生的兩人，也在餐廳內高唱校歌回味。

郭台銘與韓國瑜17日同台簽署合作備忘錄，宣布要深耕高雄投資。會後兩人原先要到自強夜市用餐，後擔心人潮眾多而改應韓國瑜之邀至高雄知名燒烤店「碳佐麻里」一同用餐，雙方大聊兩個多小時，似乎聊得相當盡興。

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郭、韓兩人同為板橋國小畢業，郭台銘更在臉書粉絲專頁上分享兩人在餐廳內高唱校歌的有趣畫面。郭台銘在粉絲專頁上提到，「板橋國小朱驕陽校長養成我64年來帶手帕的習慣，沒想到韓市長也是。」雙方甚至一同拿出手帕來合照。韓國瑜笑稱郭台銘拿的手帕是國家劇院級，自己的則是路邊野台戲等級。

網友看完紛紛表示，「我明天也要帶手帕了，感覺會成為大人物！」、「好好笑喔！板橋國小好強喔！有2位了不起又善良的學長！」、「看到目前台灣政商兩界最有正向影響力的兩個男人把酒言歡，讚啦。」、「英雄惜英雄」。

郭台銘臉書粉絲專頁小編17日深夜也針對鴻海與高雄簽訂之合作內容發文澄清，貼文中指出，「永齡成立產銷平台（永齡選物）以契作或採購模式與全台優秀農友合作1000萬公斤，並不以永齡農場為優先採購對象，這是蘋果日報的錯誤報導，已要求更正！」文中指出，網路謠言經常來自媒體錯誤報導，傷害都是這樣造成的，強調鴻海集團對台灣農民的心意不容被踐踏，同時提到，永齡農場在捐贈後已屬高雄市政府的產業，已非鴻海集團或郭台銘先生所有。