美股歡漲、資金行情熱　台指期小漲開出伺機挑戰10500點大關

▲美中貿易戰重燃希望，市場轉趨樂觀氛圍，帶動台指期一早向上攻堅，挑戰10500點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰重燃樂觀希望，提振投資人信心，推升美國股市全面收紅，亞股也跟上這波漲勢，台指期今（18）日小漲開出，電子期指、金融期指同步走揚，指數一早穩步攻堅，步步向10500點關卡靠攏，截至8點48分在10438點附近震盪。

美中貿易協商進展正面，帶動投資人樂觀氛圍，推升美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數終場大漲138.93點，漲幅0.54%，收25848.87點；那斯達克指數也漲57.62點，漲幅0.76%，以7688.53點作收；標準普爾500指數收高14點，漲幅0.5%，報2822.48點；費城半導體指數尾盤上揚39.3點，漲幅2.9%，收1392.36點。

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台股期現貨上周五雙雙挑戰10400點關卡成功，台股在亞股普遍開高激勵下，以及台積電等權值股領漲，一舉攻破10400點，尾盤爆量收在當天最高點，終場上漲90.59點，以10439.24點作收，成交量1529.96億元，三大法人同步站在買方，合計買超74.33億元，其中自營商買超14.19億元，投信買超4.33億元，外資及陸資買超55.81億元。

台指期上周五開高震盪，指數一路向上攻堅，盤中漲破10400點關卡，尾盤上揚77點，收在10414點，與現貨相較，逆價差25.24點，成交量10萬5842口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2849口至2萬7279口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加4487口至5萬5853口。